Sigue tenso el ambiente en la casa de Gran Hermano Chile, y anoche como muchos fanáticos del público esperaban se fue eliminada Trinidad con un 94% de los votos, hasta ahora la más votada por el público.

Pero además de la eliminación pudimos ver más conflictos en la casa, uno de ellos fue protagonizado por Lucas Crespo y Francisca Maira que desde la llegada de Raimundo la pareja se ha distanciado. Cabe recordar que cuando llegó Rai, Fran le comentó a Coni que lo conocía de fuera al igual que a Lucas.

¿Qué pasó entre Lucas y Fran en Gran Hermano Chile?

Todo inició cuándo Lucas empezó a sembrar la duda en la pieza de que Fran estaba haciendo estrategias con los integrantes de la otra pieza (Coni, Pincoya y Rai) y que además la modelo le había preguntado cosas a Rai para saber cómo jugar el juego.

Luego de la fiesta del viernes Lucas se quedó con Fran en el zoom para hablar sobre la supuesta estrategia que tenía la modelo, sin embargo, se enojó y lo retó por suponer cosas que no son y comentarlos con los demás compañeros de la pieza.

Fran le comenzó a decir al Lucas “Tu crees que yo estoy jugando” a lo que responde “No, es lo que yo siento puedo estar equivocado, no tengo porque tener la razón en todo”. Seriamente Fran le dice “yo siempre me he llevado bien con la Pincoya y nunca la he votado, segundo la Coni me caía como las weas, tampoco es mi amiga pero no me cae mal ahora y ahora llegó Rai”. Mientras que Crespo le dice “también la votaste” y ella le dice “la última vez no, no soy hipócrita”. Nuevamente Lucas le dice “yo sentí que estas jugando, pero ahora que me dices que no y no votaste a la Coni, me queda claro que no y que son más cercanas”.

A estos dichos la estudiante de psicología le dice “no es que seamos cercanas, pero no voy a votar a alguien con la que estoy conversando más, y no voy a seguir votando por las mismas personas si se me fue mi mejor amiga (Vivi) por una mala estrategia, prefiero que se vayan los weones que no me caen tan bien, a una amiga mía. Prefiero votar a Jorge antes que a Coni, porque a Coni ya la vota toda la pieza”. Y Lucas le dijo “No te juzgo, si cada uno hace lo que quiere y tu piensas que te estoy atacando”.

Asimismo, la modelo le confiesa el porqué se alejó de él “yo me aleje de ti por el simple hecho que llevó dos meses webiando atrás tuyo y ya me aburrí de perseguirte, pero eres mi amigo, te quiero, te encuentro un hombre maravilloso y se que somos amigos por siempre, pero obviamente voy a estar pegada al otro lado si acá tengo que andar persiguiendo a las personas para hablar, me aburre esa wea”.