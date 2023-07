Ya van tres semanas de encierro en la casa estudio de Gran Hermano, y siguen sucediendo cosas entre los participantes, nuevos romances y diversas rupturas entre algunas parejas que se hicieron en las primeras semanas. Durante el episodio del día lunes se dio a conocer una importante noticia, uno de los participantes hombre anunció su renuncia al reality, es por esto que a continuación te contamos quién dio esta inesperada noticia.

¿Qué participante de Gran Hermano anunció su renuncia?

El influencer Lucas Crespo ingresó al confesionario de Gran Hermano para dar a conocer su renuncia. El joven comenzó diciendo “me gustaría hacer la retirada voluntaria, yo soy una persona acostumbrada a tener el control de todo en la vida, de su vida, y creo que claramente en este lugar no se puede, pensé que yo lo iba a poder, y no pude”, explicó.

“Me vi expuesto a situaciones en que me vi vulnerable, a comportarme a veces de una forma que no me reconozco, como que a veces no me siento yo, las actitudes que tengo como que no sé qué me pasa adentro. Hoy exploté, me puse a llorar frente a toda la casa y eso me puso en una posición muy incómoda“, confesó. Entre su explicación de la renuncia también comentó que “Esa misma vulnerabilidad, el no saber cómo llevarla, me está llevando a tener problemas con gente que quiero mucho, como la Fran que es una de las personas que le tengo más cariño en la casa. Tuvimos una pelea ayer donde me mandó al carajo. Con lo que me pasó hoy día siento que ya es momento de tomar una decisión de retirarme“, finalizó.

¿Por qué Lucas Crespo no ha abandonado Gran Hermano?

Desde la producción del programa le dieron a Lucas 24 horas para pensar su renuncia y finalmente entregar su decisión final. Es por esto que en el capítulo de este martes a las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión y Pluto TV conoceremos si se queda en la casa estudio o confirma su renuncia.