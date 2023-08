Los conflictos están lejos de terminar en Gran Hermano y este miércoles se conocerá una nueva placa de nominación luego de la eliminación de Trinidad. Desde esta semana los participantes podrán realizar la nominación fulminante la cuál manda directamente a placa de nominación a un participante sin posibilidad de ser salvado por el líder de la semana.

Tras las fuertes declaraciones de Lucas hacía Jennifer los ánimos no se han calmado ni un poco, de hecho el joven sigue comentado sobre las actitudes de Pincoya confesando que le gustaría ir a placa con ella para eliminarla, lo que no sabe es que él afuera no es tan querido como lo piensa dentro de la casa más famosa del mundo.

¿Qué opina el público luego de que Lucas hiciera la fulminante?

Durante el capítulo del día martes se vió que Lucas Crespo realizó la nominación fulminante a Jennifer (Pincoya) por lo que ella es la primera en estar en la placa de nominación que será conocida este miércoles.

De inmediato los televidentes y seguidores del programa comenzaron a cuestionar está decisión, algunos comentan que Lucas si o si estará en placa y finalmente está semana habrán cinco nominados. Además señalan que dejará a dos de sus compañeros de la pieza en placa con más posibilidades de que se vayan.

Revisa a continuación los comentarios de los seguidores de Gran Hermano:

¿Quién hizo la nominación espontánea está semana?

Luego de dos semanas de inmunidad Raimundo entra al juego y luego de la prueba del líder, el participante de Gran Hermano que de a poco se va ganando el cariño del público realizó la nominación espontánea, por lo que le dio tres votos a Jorge y dos a Lucas.

Cabe señalar que Rai fue el único hombre de la casa que le paró los “carros” a Lucas luego de decirle guarén de circo a la Pincoya.