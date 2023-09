Yann Yvin arremete contra Rubén por su particular manera de cocinar: "Todo mal con este falso cocinero“

Los participantes de Gran Hermano han ganado gran popularidad a través de las redes sociales, algunos por sus cómicas frases, otros por sus polémicos comentarios, por las intensas peleas o por los diversos amores que han surgido dentro del encierro de la casa más famosa del mundo.

Uno de los integrantes más cuestionados ha sido Rubén sobre todo por las comidas y la jerarquía que ha tenido durante todo su estadía en la casa de Gran Hermano, de hecho sus curiosas preparaciones han llegado al destacado chef francés Yann Yvin. Conoce acá cuáles fueron los dichos de Yann Yvin hacía la preparación de Rubén.

¿Qué dijo Yann Yvin sobre Rubén de Gran Hermano?

El chef francés Yann Yvin ganó gran popularidad luego de participar en diversas temporadas de Masterchef y El Discípulo del Chef y ser bastante crítico en la forma de corregir a sus pupilos, y luego de diversos cuestionamientos por parte de los seguidores del reality, Página 7 le consultó la opinión al chef sobre la polémica técnica de Rubén para cocinar papas, y respondió lo siguiente:

“Es una incoherencia poner aceite en el agua cuando vas a cocinar una papa. No, es realmente una tontería, de verdad“, enfatizó Yann.

“No sabe absolutamente nada, no se pone aceite en el agua para cocinar papas, porque tiene mucho almidón y la idea es justamente que el almidón se ‘limpie’ con el agua. Entonces, si le pones aceite, no puede hacer su ciclo normal“, agregó el francés. Asimismo, dijo: “Por eso las cosas se hacen de una manera y no de otra. Todo mal con este falso cocinero“.

Para seguir sepultando la técnica de Rubén y con su fiel estilo y recordando una de las frases célebres de Masterchef en Canal 13, aseguró: “Es una técnica de miegda”, manifestó en serio, pero bromeando con su acento francés.