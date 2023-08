Gran Hermano sigue dando que hablar pero no sólo dentro de la casa más famosa del mundo, sino que también afuera con los ex participantes del reality show de Chilevisión.

El chico reality Sebastián Ramírez fue uno de los concursantes más extrovertidos y polémicos ingresó al programa de televisión, y luego de estar dos semanas tener un intenso romance con Constanza Capelli y tener en contra a toda la casa realizó su renuncia voluntaria y abandonó la casa en Buenos Aires, convirtiéndose en el primer participante en renunciar.

¿Qué dijo Sebastián Ramírez en un show discotequero luego de su salida de GH?

Luego de su renuncia Seba regresó a Chile y volvió con todo a los eventos discotequeros y durante un show de este fin de semana generó diversas reacciones en las redes sociales por una particular dinámica que realizó, está consistía en subir al escenario a varias mujeres que se llamaban Coni, precisamente el nombre de la participante de Gran Hermano.

El ex chico reality comenzó diciendo por micrófono “Oye. Quiero subir a tres minas que se llamen Coni”, y para asegurarse del nombre de las participantes debían acreditar su nombre por lo que debían mostrar su cédula de identidad.

Después hizo lo mismo pero ahora buscaba personas que se llamarán Jorge. “Ahora, los que se llaman Jorge… acá hay uno, faltan dos hueones más”, comentó durante el show discotequero. Este particular momento se viralizó en redes sociales pero lo más llamativo fue la última frase que dijo antes de bajarse del escenario “Buenas noches, amigos. Un abrazo grande. No vean el reality hasta que entre yo. Chao”, finalizó.

¿Podría entrar nuevamente Seba a Gran Hermano?

Aún faltan capítulos para que se realice el esperado repechaje de Gran Hermano Chile, y luego de los dichos de Seba el público comenzó a comentar sobre un posible reingreso, sin embargo, lo más probable es que no entré ya que realizó la renuncia y además se especula que ingresó solo por unas semanas para generar polémicas y así aumentar el rating del programa ya que en las primeras semanas no le había ido tan bien como esperaban.