Francisco Kaminski estuvo presente en Podemos Hablar y entregó su versión de su comentada y polémica separación con Carla Jara, en donde además reveló que actualmente sí se encuentra en una relación con Camila Andrade, quien fue acusada por la ex Mekano de ser la causante del quiebre.

En el espacio, el animador entregó su versión de los hechos, recalcando que su error fue no haberle dicho la verdad a tiempo a su ex pareja de que estaba sintiendo cosas por otra mujer. Agregando que no le fue infiel de acto, pero que sí cayó en el juego del coqueteo, reconociendo que fue incorrecto.

Las declaraciones de Kaminski en PH

El animador aclaró los dichos de su ex pareja en el mismo programa, en donde la ex Mekano comentó tras el viaje a Brasil y del intento fallido por recomponer las cosas, ella fue la que terminó la relación y le pidió irse de la casa. “Tienes hasta el 19 (de febrero) para que agarrar tus cosas e irte de esta casa“, le habría dicho Carla, según su relato.

Situación que Kaminski negó al decir que él tomó la decisión de terminar y que de hecho Carla trato de impedir el quiebre, agregando que ahora cuenta esa versión “para darle más veracidad a su relato”.

“A mí no me echaron. Al contrario, me ofrecieron de todo para quedarme: cambiar las cosas que me molestaban, vamos a terapia… Pero yo venía hace mucho tiempo pensándolo”, expresó.

Kaminski defendió a su nueva pareja, Camila Andrade, de las críticas que ha recibido en redes sociales. “Ella también merece unas disculpas, yo la metí en este tema. Encuentro que ella es sumamente fuerte. Ha jugado un rol injustamente. La han juzgado la más dañada es ella, ha recibido amenazas de muerte”.

“Si hay un culpable en todo esto, soy yo. Yo siento culpa y arrepentimiento. Yo me equivoqué”, puntualizó.