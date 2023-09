Gran Hermano sigue causando furor en las redes sociales y continúa siendo lo más comentado debido a sus polémicas que han ido pasando en la casa más famosa del mundo. Esta semana se conoció una nueva placa de nominación y tres de los participantes están en riesgo de abandonar la casa estudio.

Jennifer (Pincoya), Francisca y Raimundo pueden ser votados por el público de Gran Hermano para salir de la casa estudio, pero eso no es todo ya que durante el capítulo del día jueves entraron tres nuevos participantes por lo que ahora son 12 participantes. Conoce por quién votó Alessia y porque es tan criticada en redes sociales.

¿Por qué critican a Alessia luego de mentirle a Rai por su votación?

Esta semana Alessia votó por Raimundo y Jennifer (Pincoya), sin embargo, al momento de entrar Scarlette a la casa sus nuevos compañeros le comenzaron a contar todo lo relacionado con la casa, los votos y la placa de nominación. Raimundo le comentó que al llegar tuvo dos semanas de inmunidad pero luego de eso lo mandaron altiro a la placa de nominación.

La ex participante de The Voice se encontraba en la cocina y mientras Raimundo le comentaba a Scarlette que sus compañeros lo habían votado ella dice “yo no te vote”, y Rai le dice “No sé yo” a lo que Alessia responde “para que no se traume, ella sabe (apuntando a Scarlette)”.

¿Cuándo es la fiesta en Gran Hermano?

Este viernes a las 00 horas, luego de Podemos Hablar transmitirán un nuevo capítulo de “Espiando la casa” por las pantallas de Chilevisión y Pluto TV. Está será la primera fiesta en la casa de Scarlette, Fede e Ignacia Michelson quién no ha tenido pelos en la lengua para decirle unas cuantas cosas a los participantes que se encontraban en la casa más famosa del mundo.