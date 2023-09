Sigue subiendo la intensidad en el reality de Chilevisión Gran Hermano luego del ingresó de tres nuevos participantes a la competencia, Scarlette, Fede e Ignacia Michelson llegaron para desordenar y traer nuevas polémicas a la casa.

Cómo es habitual los días jueves el líder de la semana debe salvar a uno de sus compañeros que se encuentra en la placa de nominación y a pesar de los nuevos ingresos Hans salvó a Jorge, por lo que siguen en peligro de abandonar la casa más famosa del mundo, Jennifer (Pincoya), Raimundo y Francisca.

¿Qué pasó entre Cony y Rai luego de la llegada de Michelson?

Una de las llegadas más polémicas fue la de Ignacia Michelson, la DJ y modelo no se guardó nada y comenzó a decirle diversas cosas a los participantes que ya se encontraban en el encierro. Sobre todo a Fran a quién encaró diciéndole que era buena onda de frente pero que por detrás andaba con la cizaña.

Pero eso no fue todo ya que luego del acercamiento entre Coni y Raimundo, la modelo le confesó a Coni que el joven agrónomo le andaba coqueteando a ella y a Francisca, este comentario trajo una fuerte conversación entre la bailarina y Rai, ya que Capelli le preguntó qué pasaba y luego le dijo “no te hagas caldo de cabeza, yo te lo digo porque eres mi amigo, me entiendes. Y te lo digo porque no quiero que te vayas y yo lo sabía antes de que la Nachita me lo dijera”.

Acto seguido Rai se veía un poco afligido y le dijo “pero me puedes decir que fue lo que te dijo”, a lo que Capelli respondió “tu te diste un beso con Rai (le dice Nacha a Coni), sí. Pero si él está coqueteando con la Fran porque estay con él, porque quieres estar ahí, mejor estar sola, brillas mejor sola (le dice Nacha a Coni)” a esto Rai le dice “no sé qué decirte”.

De inmediato Coni le responde: “nada está todo bien, tu sabes que te quiero pero esto qué ha pasado hoy día me ha mostrado varias cosas, me ha mostrado que yo soy de una línea”.

Revisa la conversación completa entre Rai y Cony: