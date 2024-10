Un inesperado cambio vivió el programa de Canal 13 ¡Hay que decirlo! cuando se reveló la salida de Arturo Longton a tan solo tres semanas de iniciado el proyecto. El chico reality se sumó al espacio de entretención junto a Valentina Saini, Willy Sabor y Cecilia Gutiérrez como los panelistas estables, bajo la conducción de Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez.

Recientemente, los televidentes notaron que el ex Tierra Brava estaba ausente del programa, pensando que solo sería temporada, sin embargo, ahora, es el mismo Arturo quien revela sus motivos para dejar el programa.

¿Por qué Arturo Longton dejo Hay que Decirlo?

En conversación con Las Últimas Noticias, el conocido chico reality señaló “se me juntó todo”, agregando que cuando comenzó el espacio él se encontraba recuperándose de una operación del túnel carpiano en ambas manos, por lo que no podía hacer deportes.

“Después me dijeron que tenía que operarme de un codo y ahí se me vino el mundo abajo”.

“Estaba super desmotivado, no podía abrir las manos ni abrir una botella. Me afectaba en la vida diaria y yo soy hipersensible. Esto me tenía muy afectada la cabeza”.

Arturo señala que cree que su fuerte caída en Tierra Brava influyó en sus lesiones. “Me dejó secuelas: Tengo una pubalgía que va y viene, si igual ya no tengo 20 años, tengo 45″.

Agregando que al explicar su decisión a la producción de Hay que decirlo, lo entendieron. “No era ningún aporte en el programa porque andaba muy bajo de energía. No me sentía a mí 100 por cierto, no era lo más óptimo para mí. Por lo mismo me devolví a Viña del Mar, para recuperarme bien y para eso necesito no estresarme mucho, descanso”.

Sobre su estado actual, señala que ya está mucho mejor. “Ya llevo dos semanas desde que retomé el deporte, he mejorado harto. Necesitaba estar tranquilo y la vida que se lleva en Santiago tiene otro ritmo”.