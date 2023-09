Gran Hermano sigue dando que hablar y está vez por el esperado repechaje donde volverán a reingresar seis ex participantes, cinco elegidos por sus compañeros que se encuentran en la casa estudios y uno será elegido por el público.

Entre los cinco confirmados se encuentra Francisco Arenas más conocido como Papá Lulo que ha logrado ganarse el cariño de la gente luego de su participación en el reality de Chilevisión, ahora tendrá una nueva oportunidad de reingresar y reunirse con sus queridas amigas Pincoya y Constanza.

Francisco de Gran Hermano sigue ganando popularidad y ahora vuelve a la casa

RedCarpet habló con Papá Lulo antes de su ingreso este domingo a la casa estudio y le consultamos cómo se había tomado la noticia de volver al reality siendo votado por los participantes que se encuentran en el encierro y nos señaló que:

“Me la tome emocionado, y tu me preguntas ahora y todavía estoy emocionado porque entrar a la casa de Gran Hermano es bien emocionante también y lo más emocionante es volver con ellas y volver a mirarlas a la cara, y como va a ser la reacción que van a tener cuando llegue eso me llena el corazón y me emociona”.

También nos comentó cuál será su actitud al momento de volver a la competencia y nos comentó que, “no yo creo que entró más informado apoyaré más y espero que haya menos conflictos porque era estresante con tanto conflicto y tratar de ponerle paños fríos a todo así que voy a llegar siendo el mismo, no llegaré a actuar porque yo no actúo yo soy tal cuál se me ve dentro y afuera, yo creo que no voy a perder eso”.

Francisco luego de ser eliminado del reality ha recibido un gran apoyo del público que sigue el programa y durante su tiempo afuera de la casa tuvo diversos eventos en distintas ciudad del país, incluyendo Chiloé la tierra de la Pincoya, dónde recibió todo el cariño de la gente que sigue a Jennifer, es por ésto que le preguntamos si aún así quería volver y nos dijo que:

“Extraordinario Chiloé, me encantó Chiloé, la gente es muy linda habla tal cuál como la Pincoya, original como es ella tal cuál, con el ñe, el chico, con el agú es tal cual”.

Revisa la entrevista completa con Francisco de Gran Hermano: