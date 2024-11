Tony Todd, estrella de Destino Final, The Flash y Star Trek, muere a los 69 años

El reconocido actor Tony Todd, que interpretó al villano principal en la franquicia de películas de terror Candyman, murió a la edad de 69 años.

Todd murió el miércoles en su casa de Los Ángeles, según informó Deadline. La noticia se reveló hace pocas horas y se reveló que fue producto de una larga enfermedad, sin embargo, no se entregaron mayores detalles.

La exitosa carrera de Tony Todd

El actor tuvo recordados papeles en producciones como Platoon, la cual ganó el Óscar en 1986, y una nueva versión de 1990 de Night of the Living Dead.

En 1992 protagonizó el clásico de terror de 1992 “Candyman“, en donde interpretó al fantasma sediento de sangre de un hombre asesinado que usaba un gancho en lugar de mano con la cual aniquilaba a sus víctimas en una zona de Chicago.

El 2000 fue parte de la saga de “Destino final” en donde interpretó a William Bludworth, el dueño de la funeraria Bludworth Funeral Homes, el personaje que tenía mayor conocimiento sobre la muerte. Repitiendo su papel el 2011.

La película tuvo su más reciente secuela el 2021, la cual fue producida por Jordan Peele, y Todd retomó su papel.

En televisión, Todd participó en tres episodios de Star Trek: The Next Generation, lego repitió el papel en Star Trek: Deep Space Nine.

También interpretó al reportero Matt Rhodes en Homicide: Life on the Street y al director de la CIA Langston Graham en Chuck, junto con papeles en 24 y Stargate SG-1.

Entre sus papeles más recientes se encuentra su papel como el siniestro velocista Zoom en The Flash de The CW.

Teddy Sears, quien interpretó a Hunter Zolomon en The Flash, escribió en sus redes sociales tras conocer la noticia de la muerte de Todd.

“Recuerdas este momento… Recuerdas esta línea. La forma en que sonaba: esa voz metálica y demoníaca, entre un gruñido y un rugido, profunda, grave y áspera. Los ojos se ponen negros. Dicen: “No puedes. Cierra la puerta. La oscuridad… No hay Zoom sin esa voz, y no hay voz sin el icónico Tony Todd. Eras único. Los fans de Flash siguen en deuda contigo”.