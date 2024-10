Una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo este martes cuando se reveló que el nominado al Emmy y protagonista de la película Roots, John Amos, falleció a los 84 años.

El actor, reconocido mundialmente como el patriarca de la familia James Evans en Good Times y por interpretar a versión adulta de Kunta Kinte, murió el 21 de agosto, pero su familia reveló hoy la noticia señalando que su deceso se produjo por causas naturales.

“Es con sincera tristeza que les cuento que mi padre ha hecho la transición. Era un hombre con el corazón más bondadoso y un corazón de oro… y era amado en todo el mundo. Muchos fanáticos lo consideran su padre televisivo. Vivió una buena vida. Su legado vivirá en sus destacados trabajos en televisión y cine como actor”, señaló su hijo Kelly Christopher Amos.

La exitosa carrera de John Amos

El actor protagonizó la icónica miniserie Roots como Kunta Kinte e interpretó al meteorólogo de WJN-TV Gordy Howard en The Mary Tyler Moore Show, ganando reconocimiento internacional.

El actor participó en el cine en películas como Die Hard 2 como el General Grant, en Dr. Doolitle 3 como Jud Jones y más recientemente en The Last Rifleman del 2023 como Lincoln Adams.

En televisión el actor gozó de una extensa carrera en donde participó en producciones como Good Times como James Evans Sr. durante 61 episodios de la serie. También participó en El Príncipe del Rap como Fred Wilker durante 3 episodios.

En Two and a Half Men interpretó a Ed, la pareja del padre de Chelsea, la prometida de Charlie, durante 3 episodios.

Otros créditos incluyen Bonanza: The Next Generation, My Name Is Earl, Ballers, Royal Pains, 30 Rock, Lie to me, NYC 22, The Ranch y más recientemente, en The Righteous Gemstones donde interpretó a Buddy Lissons durante el 2022. En 2020, Amos fue incluido en el Salón de la Fama de Nueva Jersey.