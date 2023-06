Black Mirror es una de las series más impactantes del último tiempo. La producción cuenta con historias diferentes en cada capítulo de una forma agresiva, brutal en lo que respecta la invasión de la tecnología en nuestras vidas, y como su avance nos moldea a comportamientos tóxicos y tenebrosos. Por ese lado, hace un tiempo se anunció una nueva temporada la antología de ciencia ficción y neoludismo de Charlie Brooker que un nuevo set de episodios más potentes impactantes. Tras la noticia, si no has visto la serie, no te preocupes porque te indicamos cuáles son los imperdibles episodios que debes ver.

¿Cuáles son los mejores cinco capítulos de Black Mirror? Debes verlo antes de la nueva temporada

White Christmas

Navidad Blanca tiene una puntuación de 9.1. Es el episodio con mayor puntaje de todos.

La sinopsis de este episodio dice: “Matt Trent (Hamm) y Joe Potter (Spall) están pasando unos días en un lugar remoto en medio de un paraje asolado por la nieve. El día de Navidad, Matt prepara la tradicional comida navideña, mientras que la canción “I Wish It Could Be Christmas Everyday” suena por la radio. Entonces, un extraño impulso empuja a Matt a explicar a Joe la razón por la que descubrió el lugar remoto en el que se encuentran ahora, un tema que nunca habían discutido en los cinco años que llevan ahí. Aunque Joe tiene algunas dudas, Matt no titubea a la hora de exponer sus razones…”.

Hang the DJ

Pertenece a la cuarta temporada y tiene una puntuación en IMDB de 8.7, siendo catalogado como uno de los mejores de la antología.

La sinopsis dice: ” Cuando Frank y Amy se conocen gracias a un programa de citas que pone fecha de caducidad a las relaciones, pronto empiezan a cuestionarse la lógica del sistema“.

Black Museum

Este sin duda es uno de los capítulos más tenebrosos de su quinta temporada. De forma bruta y violenta se muestra un relato impactante que supera los límites.

La sinopsis dice: “Una joven descubre en plena autopista un museo que contiene objetos criminológicos supuestamente auténticos… y que ofrece una perturbadora atracción principal“.

San Junipero

Es uno de los pocos capítulos que no muestran un thriller o suspenso sino, más bien, a un romance.

La sinopsis dice: “California, 1987. San Junipero es un divertido destino de vacaciones lleno de sol, surf y sexo. Yorkie (Mackenzie Davis) y Kelly (Gugu Mbatha-Raw) son dos chicas que acaban de llegar, esperando que su estancia les proporcione diversión y algún cambio en sus vidas. Multitud de jóvenes se divierten bailando en las discos de moda. Pero para algunos de los visitantes de San Junipero, en cambio, la medianoche es una hora importante en la que algo sucede“.

Hated in the Nation

Un capítulo dirigido por James Hawes, se trata de un episodio de la tercera temporada con una puntuación de 8.5, y nos adentra a un thriller totalmente aterrador.

La sinopsis para este capítulo dice: “En un Londres del futuro, la detective Karin Parke (Kelly McDonald) y Blue (Faye Marsay), su experta compañera en nuevas tecnologías, investigan una serie de misteriosas muertes con una conexión siniestra con las redes sociales“.