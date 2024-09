Repasa el line up del Lolla

Todavía sin la programación diaria, revisa todos los artistas que se presentan en esta edición:

Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Tool, Alanis Morissette, Rüfüs Du Sol, Shawn Mendes

Benson Boone - Foster The People - Tate Mcrae - Zedd - Charlotte De Witte - Parcels - Rawayana - Teddy Swims - James Hype - Los Tres - Mon Laferte - The Marías - Babasonicos - Nathy Peluso - Girl In Red - Fontaines D.C. - Inhaler - Sepultura - Caribou - Barry Can't Aqim - Blond:Ish - Wave to Earth - Lucybell - Joe Vasconcellos - JPEGMAFIA - Michael Kiwanuka - Artemas - Lasso - Ca7riel & Paco Amoroso - Dillom - DrefQuila - San Holo - Disco Lines - Kasablanca - Elena Rose - Lara Project - Ovy on the Drums - L-Gante - Nessa Barret - Israel Vibration & Roots Radics - Dante Spinetta - Arde Bogotá - Turf - Resonancia Etérea - Soulfía - Taichu - Micro TDH - El Malilla - Indios - Francisco Victoria - Cestar & Stailok Wen Bros - Polimá Westcoast - Aron - Seamoon - Hordatoj - Lospetitfellas - Cancamusa - Dezko - PabloPablo - Marina Reche - Killua97 - Balthvs - Kuina - Kya - Rootz Hifi - Karla Grunewaldt - Red Bull Batalla - Abrildefresa - Confío en tus amigos - Chances - Candelabro