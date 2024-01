En los últimos capítulos de Tierra Brava, se ha visto a Daniela Aránguiz relacionándose en confianza con La Chama, modelo venezolana que tuvo un romance pasajero con su pareja Luis Mateucci.

La producción de Canal 13 no ha estado exenta de polémicas y revelaciones por parte de los competidores, y esta vez, Aránguiz, otra vez dio a conocer más detalles sobre su matrimonio con Jorge Valdivia.

Daniela Aránguiz revela más detalles sobre Jorge Valdivia

Durante una conversación entre Daniela y Chama, la ex panelista de Zona Latina se refirió cuando Jorge publicó sobre los calzoncillos congelados. “Subió unas w… a Instagram, que yo le había congelado un calzoncillo”.

“Yo creo que tenía un problema, entonces me quería echar la culpa a mí“, revela Aránguiz.

Luego declara que todo es mentira, pero que de igual forma, las personas la atacaron con comentarios de “mentirosa”, entre otros.

Fabio nomina a Chama y Daniela la defiende

En proceso de nominación, era el turno de Fabio Angostini, quien nominó a Chama para ser eliminada. “La Chama, porque ella bien sabe de las razones que yo tengo. No las quiero contar aquí. Son problemas entre ella y yo”, partió señalando el español.

Durante ese instante, Daniela Aránguiz, interrumpió la nominación y no se guardó nada “Tú mezclas lo personal con las cosas de competencia”.

“No te tienes por qué meter tú. Este es un tema entre ella y yo. Y yo estoy nominándola a ella. Es un tema personal”, le contestó Fabio molesto. “¿Entonces no puedo opinar?, tenemos derecho”, replicó Daniela.

De ese mismo modo, Aránguiz explicó que “yo tuve la opción de ver el reality”. “Una cosa es ver el reality, otra es estar aquí y otra lo que pasó afuera, que tú nunca lo supiste”, exclamó el influencer.

Tras esto, Chama respondió frente a la nominación y los argumentos del capitán del equipo rojo.

“Para mí estar nominada no es problema. Sé que Fabio quiere ganar Tierra Brava. Si algo pasó, yo lo dejo ahí, porque fue una persona importante en mi vida. No lo nominaría por problemas que hemos tenido. Si él me nomina por esas decisiones del pasado, le voy a demostrar que sí soy muy fuerte”, expresó.

“Con ellos no tengo problemas, noto que con Chama ha habido una decepción muy grande y por eso prefiero nominarla a ella”, argumentó Agostini.

Por su parte, la modelo venezolana, insistió en que “esto es competencia, no es algo personal. Jamás te he hecho algo malo. No he hablado y ni siquiera te he contestado”.