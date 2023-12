Durante esta semana pudimos ver como Pamela Díaz fue eliminada por primera vez de Tierra Brava. Y es que La Fiera finalmente dejó la casa hacienda ubicada en Perú en las pantallas de Canal 13.

Esto es algo que ya se sabía y es que hace un tiempo que veíamos como la participante se encontraba en Chile y continuaba trabajando mientras todavía se veía en pantalla.

De igual forma, se sabe que en unas cuantas semanas más la participante vuelve a ingresar a la casa como parte de un repechaje del que nuevamente resulta ser eliminada.

Si bien ha tenido un destacado paso por el reality lo cierto es que sus actitudes dentro del mismo no han estado exentas de críticas y es que en varias ocasiones se ha tildado de agresiva a la también modelo.

Kenita Larraín criticó su actitud

Una de las que criticó la actitud de Pamela dentro de la casa hacienda de Tierra Brava fue María Eugenia Larraín y es que en el panel de Sígueme de TV+, donde la modelo participa de comentarista, hablaron sobre el reality.

Y es que en un reciente capítulo comentaron sobre las acusaciones de bullying y agresividad que recibió Pamela y la justificación que dio esta misma de que ella fue a actuar y que realmente fue solo un papel.

Aquí Kenita aprovechó de hablar sobre la actitud de Pamela y el cómo afrontó la situación una vez salió del reality y se dio cuenta de que no era tan popular como ella pensaba.

“Si a Pamela le hubiera ido súper bien con el público hubiera dicho que fue ella misma. Pero como vio que tenía detractores y que la gente la estaba encontrando agresiva, fue como ‘ah no…Es que estaba actuando‘”, comentó.

Aquí mismo destacó que a la modelo si le importa la opinión de la gente y también recordó los tiempos de la Fiera en los grandes tiempos de la farándula chilena.

“En la farándula Pamela Díaz sí era súper agresiva y le daba con ciertas personas“, mencionó.

Uno decide si ser agresivo

En el mismo panel algunos de los comentaristas presentes destacaron que quizás el entorno dónde se encontraba La Fiera también influyó en sus actitudes agresivas.

Ante esto Kenita descartó el hecho y mencionó que ella compartió esos tiempos de farándula con Pamela y que ella en ningún tiempo fue agresiva destacando que “Tú decides quién quieres ser“, algo en lo que estuvieron de acuerdo sus compañeros.

“Hay mucha gente que también decidió no serlo. Pamela gana en popularidad, en proyectos, económicamente, en que se habla de ella, etc. Pero no gana en que ella se había desmarcado de esa Pamela agresiva que fue en la farándula“, explicó.

“Cuando entra al reality es cuando las personas se empiezan a mostrar y les da rabia algunas cosas, las provocan, claro que sí. Entonces sale la persona que realmente es. Ahí es donde pierde ella“, finalizó.