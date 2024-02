Katy Perry tiene una gran conexión con Chile. Y es que la artista ha visitado nuestro país en dos oportunidades en 2015 y 2018 respectivamente. Con dos tour mundiales.

Desde su última visita, Perry no ha vuelto a Chile y además desde el 2020 no ha sacado nueva música. De eso ha pasado un tiempo, pero eso no significa que la artista no olvide a nuestro país.

Esto porque luego de que Taylor Swift dejará a Chile fuera del The Eras Tour es que envió un mensaje diciendo que ella nunca nos dejaría fuera de uno de sus tours.

¿Vuelve a Chile?

Durante una reciente entrevista con Jimmy Kimmel Live la artista terminó de confirmar que se presentará durante el mes de septiembre en Rock In Rio. Esto lo deja cerca de la región y con una posible presentación en Chile durante el mismo mes.

Esto podría darse y sería similar a lo que hizo el año pasado Bruno Mars con su tour Bruno Mars Live! quién también tuvo una presentación en el Rock In Rio en el mismo mes de septiembre y visitó Chile durante este tiempo.

Este se convertiría en el primer concierto de Perry en la región luego de seis años y podría venir acompañado con música nueva. Esto porque también reveló en el programa de Kimmel que tiene algunas cosas planeadas para este año luego de salir de American Idol, tras 7 años ejerciendo como jurado.

De momento, Perry no ha dado detalles de la nueva música, proyectos que tiene en mente o en lo que está trabajando actualmente pero quizás terminemos escuchando más de ella durante el transcurso del año.

De igual forma solo nos queda esperar un posible anuncio y es que no tenemos nada confirmado aún de parte de la artista y tampoco de alguna productora, pero creemos que de concretarse una visita de la artista esta sería anunciado dentro del año.