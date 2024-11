La artista detrás de hits como "California Gurls", "Hot n Cold", "E.T" y "I Kissed a Girl" regresa con su gira "The Lifetimes Tour".

Katy Perry, una de las artistas más exitosas en ventas de todos los tiempos, regresa a Chile con The Lifetimes Tour para ofrecer un único y espectacular concierto en el Estadio Bicentenario La Florida.

Conocida por sus impresionantes presentaciones en vivo, la artista detrás de hits como “Hot and Cold” y “I kissed a girl” se presentará en Chile el próximo 6 de septiembre de 2025.

¿Cuándo es la venta de entradas para Katy Perry en Chile?

La preventa exclusiva con un 20% de descuento, disponible para clientes de Entel y tarjetas Scotia, comenzará el martes 19 de noviembre a las 11:00 a.m., mientras que la venta general se abrirá el jueves 21 de noviembre a las 11:01 a.m., ambas a través de Ticketmaster.

Katy Perry regresa con 143

La reconocida artista acaba de lanzar su esperado sexto álbum de estudio. Repleto de himnos pop vibrantes y celebratorios que han enamorado a sus seguidores.

El mismo día de su lanzamiento, Katy protagonizó un show con entradas agotadas en el festival Rock in Rio en Brasil, su primera actuación en este icónico evento desde 2015.

Desde su debut con One of the Boys bajo Capitol Records en 2008, Katy Perry ha acumulado más de 115 mil millones de reproducciones y ha vendido más de 70 millones de álbumes ajustados y 143 millones de canciones a nivel mundial.

Como la artista femenina más vendida en la historia de Capitol, Katy se encuentra entre los doce artistas que han superado los 100 millones de unidades certificadas en lanzamientos de sencillos en solitario.

Fue también la primera artista de Capitol Records en obtener el estatus de 10 millones de unidades certificadas por la RIAA con un sencillo en 2015.

Además, Katy Perry hizo historia al ser la primera artista en recibir tres certificaciones de sencillo Diamante de la RIAA, por “Firework”, “Dark Horse” y “Roar”.

Desde entonces, ha sumado otros éxitos a su lista, como “California Gurls” (feat. Snoop Dogg), “E.T.”, y tanto el sencillo como el álbum Teenage Dream, los cuales también alcanzaron el estatus de Diamante.

La artista cuenta con seis sencillos y un álbum que han obtenido certificación Diamante, acumulando un total de siete títulos con esta prestigiosa distinción.

Escucha el nuevo disco de Katy Perry a continuación