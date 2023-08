La cantante estadounidense Katy Perry visitó Chile por primera vez en 2015, la artista se presentó en la pista atlética del Estadio Nacional y encantó a sus fanáticos con un show sinigual.

Posteriormente, la estadounidense detrás de Teenage Dream volvió a encantar a sus fanáticos en marzo de 2018 con un nuevo concierto en el mismo recinto anterior, el que formó parte de su “Witness Tour“.

Luego de su paso en el país en 2018, Perry no ha vuelto a Chile con un nuevo concierto y sus fanáticos esperan con ansias su regreso.

Manda saludo a los fans

Un video se está haciendo viral en redes sociales y es que gracias a un tiktoker chileno llamado Alan Correa pudimos recibir un saludo de la cantante dirigido hacia todos sus fanáticos chilenos.

Aquí Katy mencionó que le emociona la idea de poder volver a Chile y a Sudamérica de venir con una nueva gira. Además destacó que el público chileno es de los más apasionados y amarosos que le ha tocado presenciar.

Asimismo lanzó una indirecta a Taylor Swift mencionando que ella no nos dejaría nunca fuera de una gira y es que Swift no va a presentarse en Chile con su The Eras Tour, sino que solo tendrá conciertos en México, Argentina y Brasil.

Puedes revisar el saludo completo a continuación:

Es importante mencionar que Taylor Swift actualmente se encuentra de gira y terminó el tour por Estados Unidos el pasado 9 de agosto. Ahora, a finales de mes comenzará el tour por Latinoamérica con su primera parada en México el 24 de agosto, teniendo un total de 4 fechas en el Foro Sol.

Posterior a esto, la artista se tomará un par de meses para descansar y volver con la segunda parte con paradas en Argentina y Brasil en el mes de noviembre de este 2023.