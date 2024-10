Joker: Folie à Deux, la nueva saga protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga, llegará este jueves 3 de octubre a los cines nacionales con una impactante historia que trae de regreso a la pantalla al icónico personaje.

La película se centra sobre el juicio a Arthur Fleck, quien está internado en Arkham esperando el resultado de la corte por sus crímenes cometidos bajo la identidad del Joker. En esa lucha de identidad, el personaje encontrará un intenso amor en una misteriosa e imponente figura, en donde la música tendrá un importante papel.

La secuela está protagonizada por el ganador del Oscar Joaquin Phoenix como Arthur Fleck/Joker, junto a la ganadora del Oscar Lady Gaga (A Star Is Born). La película también cuenta con los nominados a los Premios de la Academia, Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin) y Catherine Keener (Get Out).

¿Hay escenas postcréditos en The Joker 2?

Según Comicbookmovie, no. La nueva saga no tiene escenas extras después que se transmiten los créditos, por lo que la escena final, es el cierre definitivo de esta historia.

¿Cómo termina El Joker 2?

¡ATENCIÓN, SPOILERS A CONTINUACIÓN. SI NO QUIERES ENTERARTE DE COMO TERMINA EL JOKER 2 TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

El mismo medio entregó detalles de la cinta y revela que al comienzo de la nueva historia, Arthur está sumido en una profunda depresión, pero comienza a acercarse más a su alter ego del Joker cuando se enamora de Harley.

Arthur se encuentra en juicio por sus crímenes y su defensa apunta a que no es su culpa, ya que sufre de doble personalidad y no es responsable de las acciones del Joker. En las escenas finales, Arthur revela que el Joker no existe y que él es el responsable de sus crímenes. Esto hace que pierda el juicio y sea condenado.

Al momento de anunciar el veredicto, una explosión se produce en el tribunal y un grupo, fanático del Joker, lo intentan rescatar, pero él los evade, ya que no quiere ser el Joker. Al encontrarse con Harley, ella lo deja revelándole que está enamorada del personaje y no de Arthur.

Luego en Arkham, Arthur es atacado por otro recluso quien tras acabar con él, toma el arma blanca para cortarse hendiduras en el costado de la boca, riéndose descontroladamente y dejando en claro que hay un nuevo Joker.