Tierra Brava se encuentra viviendo sus noches finales en donde durante esta semana dos eliminaciones se tomaron la hacienda ubicada en Perú, en donde la primera en salir fue Daniela Castro, la ganadora de MasterChef, tras perder el duelo contra Nico Solabarrieta, mientras que el segundo fue el modelo Jhonatan Mujica, quien no pudo superar a Fabio en la prueba por la permanencia.

Tras su emotiva salida del espacio extremo tras meses de encierro, el modelo conversó con RedCarpet en donde se refirió a cómo vivió la convivencia dentro del espacio, pero además entregó detalles sobre los tensos momentos que protagonizó junto a Botota Fox.

Jhonatan habla de los conflictos en Tierra Brava

Acerca de su relación con la comediante, Jhonatan señaló: “Yo con la Botota, siempre he dicho, tiene muchas capacidades para ser un muy buen showman, tiene desplante en la pantalla, desplante en el escenario, tiene buena improvisación. Es rápido, es chistoso, tiene un buen pack para llegar lejos en varios ámbitos laborales”.

“Pero si hay que decir que tal vez tenga una estabilidad emocional un poco baja, lo que genera que al pequeño o más mínimo roce que quizás él no esté listo para escuchar, no sepa soportar, lo que genera que al más mínimo roce de algo va a generar que él venga con un arsenal a atacarte y a destruirte, simplemente porque tocaste ese nervio. Y después entra en razón y es como “mier…, la cague, no debí haberla cagad**”.

Asimismo agrega: “Se entiende que uno pueda perder los estribos, una o dos veces, pero fueron tantas veces, reiteradamente, con varias personas, que yo dije ‘yo no tengo ningún rencor con nadie, yo no me llevo mal con nadie, pero sí sé diferenciar a la gente que me conviene y la que no'”.

El modelo comentó que desde que salió del espacio de competencia no han vuelto hablar. “Él no me ha buscado y yo tampoco lo he buscado, siento que quedó ahí (…) yo no sé si podría ser amigo de alguien que utilizó información mía para atacarme, de forma nacional, que todo el mundo supo y que todo el mundo se enteró, no fue una discusión privada, fue algo bastante público”.

Asimismo, el modelo reveló que pensó en responder. “La parte más inmadura de mí quería devolverle el juego con la misma moneda, si vamos a utilizar cosas de afuera, yo también tengo mis informaciones que podrían dejar bombas, haber ocasionado desastres, pero también dije ‘¿yo quiero ser esa persona? ¿Me sentiría bien haciéndolo?, tal vez los primeros cinco minutos, por un tema de ego, pero, ¿después? Yo no soy una persona que disfrute cuando otra persona lo pasa mal”, expresó.

Revisa el registro a continuación