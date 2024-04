El ex intérprete de Kang, el conquistador, recibió hoy su sentencia tras ser denunciado por violencia doméstica.

Hace tiempo que se reveló un escándalo que afectó directamente al Universo Cinematográfico de Marvel. Se trata de la denuncia de violencia doméstica contra Jonathan Majors, quien estaba interpretando uno de los villanos en potencia dentro de las películas de Marvel Studios.

Esta denuncia fue impuesta por su ex pareja Grace Jabbari, quien tras saber la sentencia, habló con la prensa afirmando que él realmente no está arrepentido de nada.

¿Irá a la cárcel? La sentencia de Jonathan Majors

El actor no irá a la cárcel. La sentencia dictaminada por el Poder Judicial declaró que el intérprete deberá asistir durante a un programa de violencia doméstica durante un año. A eso, sumarle que en un periodo de 52 semanas deberá asistir a terapia. Por ese lado, la corte recibe las actualizaciones que los profesionales envíen ; en caso de que su progreso no sea positivo, si es así, entonces el juez podrá mandarlo a la cárcel por un periodo de hasta 364 días.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la demandante Grace Jabbari, declaró sobre la sentencia. “Él no está arrepentido. No ha aceptado la responsabilidad y lo volverá a hacer. Dañará a otras mujeres. Este hombre se piensa que está por encima de la ley”, declara.

“No descansaré hasta que sienta que no es ningún peligro para cualquier otra persona”, sentencia la demandante, Grave Jabbari.

Cabe señalar que todo esto comenzó en el pasado 2023, cuando Majors fue detenido tras ser acusado de agresión y acoso con agravantes por la que entonces era su novia. Incluso, durante el juicio, el culpable se declaró inocente, sin embargo, las autoridades concluyeron que era un agresor de mujeres.