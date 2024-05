La tercera temporada de Heartstopper en Netflix es una de las más esperadas por los fanáticos de la serie que estrenó por primera vez en la plataforma en 2022. Y es que tras el estreno de la segunda temporada en 2023, finalmente este año veremos la llegada de tercera parte.

Y es que en esta nueva temporada, veremos a Nick y Charlie nuevamente en una aventura, esta vez más veraniega y con declaraciones de amor que hacer.

¿Cuándo se estrena Heartstopper 3 en Netflix?

Este día lunes 13 de mayo, Netflix sorprendió a los fanáticos de la serie al revelar finalmente la fecha de estreno de la tercera temporada de Heartstoppper. La noticia vino revelada con la presentación del primer adelanto de la serie.

Y es que finalmente se informó que la serie llega el próximo 3 de octubre a la plataforma con sus nuevos capítulos.

El adelanto finalmente nos presenta un fragmento de lo que será “Birds of a Feather“, la nueva canción de Billie Eilish que forma parte de su próximo álbum “Hit Me Hard and Soft” que se lanzará el próximo 17 de mayo de este 2024 en todas las plataformas.

En este mismo podemos ver como Charlie se encuentra más que preparado para decirle a Nick que lo ama, esto después de dos grandes temporadas y es que así lo hace saber la sinopsis de la temporada.

“Charlie quiere declararle su amor a Nick. Nick también tiene algo importante que decirle. Conforme terminan las vacaciones de verano y van avanzando los meses, los amigos empiezan a darse cuenta de que el curso escolar traerá consigo tanto alegrías como desafíos.

A medida que aprenden más los unos de los otros y de sus relaciones, planean eventos sociales y fiestas y empiezan a pensar en las opciones universitarias, todos deberán apoyarse en sus seres queridos cuando las cosas no salgan como esperaban“.

Sobre la cantidad de episodios, se ha revelado que la temporada tendrá un total de 8 capítulos, misma cantidad de capítulos que las temporadas anteriores.

Puedes revisar el adelanto a continuación: