¿Qué pasó? Olivia Colman confirma que no estará en la temporada 3 de Heartstopper

La tercera temporada de Heartstopper se estrenará este 2024. Y es que en octubre de 2023 se finalizaron las grabaciones de la nueva temporada, la que viene con más detalles de lo que es la historia de amor de Nick y Charlie.

Tristemente, uno de los personajes más queridos de la serie no estará presente en la tercera temporada. Se trata de Olivia Colman, quien en las dos primeras temporadas encarnó a Sarah Nelson, mamá de Nick.

¿Por qué Olivia Colman no estará en Hearstopper 3?

En una entrevista con Forbes, Colman reveló la triste noticia de que no estará presente en la tercera temporada de la serie de Netflix.

“No pude hacer la temporada tres. No pude encajarla“, destacó en la misma. “Me siento fatal por eso. Siento que fui parte de una de las cosas más hermosas de las que he formado parte“, agregó.

Alice Oseman, la creadora de la novela gráfica, también informó a los seguidores lo sucedido, destacando que se hizo todo lo posible para qué Colman estuviera presente, pero que no se ha podido.

“Hemos intentado absolutamente todo, pero no ha podido ser, y así es simplemente como funciona el mundo de la televisión a veces”.

Asimismo, destacó que no se hizo un recast para el personaje de Sarah y es que Olivia Colman planea volver a la serie si es que esta es renovada para una cuarta temporada si se lo permiten y es capaz de hacerlo.

“No hemos hecho recast con Sarah y sé que muchos de ustedes, especialmente los fans del cómic, están preocupados por cómo seguiremos adelante sin la madre de Nick. Sé que hay una escena en particular que muchos están deseando ver en la tercera temporada y puede que se sientan decepcionados y desalentados con nosotros“, mencionó Alice Oseman.

De momento solo nos queda esperar a ver el estreno de la tercera temporada en octubre para ver cómo quedó la nueva temporada de Heartstopper sin la presencia de Olivia Colman.