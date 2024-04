Tras el estreno de Bebé Reno, la serie ha estado presente en reseñas y diversos comentarios por parte de críticos de cine. La producción tiene como esencia ser un proyecto independiente y personal por parte del comediante Richard Gadd, quien se interpreta a si mismo como protagonista y aborda una experiencia verídica que le sucedió en el año 2019.

De ese modo, la serie con sus siete episodios ha tenido un gran éxito de visualizaciones por parte de los suscriptores de Netflix y muchos se preguntan si habrá una segunda temporada.

¿Hay segunda temporada para Bebé Reno en Netflix?

Tal como lo mencionamos, la serie cuenta una historia verídica de principio a fin, por tanto no hay mucho sentido en extender la producción, incluso podría ser complicado.

Ni Gadd ni Netflix han declarado públicamente en la intención de expandir Bebé Reno.

Gadd dijo en marzo: “Todo lo que siempre quise hacer fue capturar algo complicado sobre la condición humana. Que todos cometemos errores. Que ninguna persona es jamás buena o mala. Que todos somos almas perdidas que buscamos el amor a nuestra manera extraña”.

Y es que la serie nos muestra una experiencia vivida por el comediante, en la cual todo comienza cuando de forma natural invitó un té a una mujer en un bar. Desde ese momento comenzó una pesadilla debido a que ella empezó a acosarlo, enviándole 41.000 correos electrónicos, 744 tweets, 100 páginas de cartas y 350 horas de mensajes de voz.

Por ese lado, tras el éxito de la serie, Gadd ha tenido que referirse públicamente sobre “Martha”, el nombre de la antagonista por así decirlo, el cual es ficticio para resguardar su identidad.

Bebé Reno.

“El acecho generalmente se representa como alguien que es algo malvado, mientras que sentí como si hubiera una persona vulnerable que realmente no podía parar, que por alguna razón había creído la realidad. Eso estaba dentro de su cabeza y no importa qué no podía cambiar a partir de eso”, indica el actor.

“Quiero decir, es una enfermedad mental y quería retratar eso. Vi a alguien por quien sentí pena”, sentencia Gadd.

Asimismo, podemos concluir que lo más probable es que no exista una segunda entrega debido a que es una historia limitada.