Esta noche Chilevisión transmitirá un nuevo capítulo de Gran Hermano, el reality show que sigue causando furor en las redes sociales, los participantes que se encuentran en el encierro este domingo podrán presenciar la llegada de Francisco, conocido popularmente como Papá Lulo. Mientras que los demás participantes llegarán durante la semana a la casa más famosa del mundo.

Hasta el momento se conoce que Francisco, Sebastián, Alessia, Francisca y Estefanía retornan al encierro, sin embargo, el público será el encargado de elegir a un sexto participante entre las opciones de volver se encuentra Viviana Acevedo, con quién habló RedCarpet y nos comentó sus ganas de volver a la casa y sobre los nuevos participantes.

Vivi confiesa sus deseos por volver a la casa de Gran Hermano

Los seguidores de Vivi han estado realizando una campaña en redes sociales para que voten y vuelve a la casa de Gran Hermano y le preguntamos cómo se siente con este nuevo repechaje y si espera que el público la voté a lo que respondió:

“La verdad es que se están haciendo varias campañas para que vuelva a esa casa, ojalá Dios quiera y la gente también quiera, ahora depende de la gente la verdad para llevar alegría, tallas como esa talla de puerta 1 que a la gente le gusta caleta me he dado cuenta. Así que pura buena onda si llego a esa casa, conocer a los nuevos también que no los conozco”.

Le consultamos si le extrañó que sus ex compañeros de encierro no la votaron y dijo lo siguiente: “Vi que la Cony votó por mí agradecida, lo subí a mis stories igual, se lo agradezco igual, si algún día ve ésto gracias por darme el único voto, pero mejor uno que ninguno.”

Asimismo comentó que “Y la verdad es que de Jorge lo esperaba porque como me olvide de saludarlo en el congelado trate de alguna forma supiera que si lo quiero pero no sé si me habrá escuchado en algún momento, igual era esperable que votará por Skarleth y la Alessia porque estuvieron adentro más tiempo que yo”.

Revisa a continuación la declaración completa de Vivi de GH Chile: