Gabriela Hernández, la reconocida actriz nacional, reveló que rechazó invitación para sumarse a la nueva teleserie nocturna de Mega “Generación 98”, debido al bajo sueldo que le ofrecieron.

La intérprete, que ha participado en exitosas producciones como Amores de Mercado, Pituca sin Lucas, Casa de Muñecos y Pobre Gallo, realizó recientemente una participación especial en la teleserie Juego de Ilusiones, tras esto fue convocada para participar en la nueva nocturna con un pequeño papel.

En una entrevista con el diario El Mercurio, añadiendo que pidió que se aumente un poco esa suma, pero que se negaron.

“Les dije que no porque me pagaban muy poco. Me ofrecieron un monto y yo lo único que solicité fueron 50 lucas más y me dijeron que no”, expresó.

Asimismo, añadió: “Yo no pretendo ganar lo que ganan otros actores porque eso es reflejo de lo que pasa en la sociedad y se debe pelear a través de Chileactores”.

La actriz actualmente se encuentra trabajando en la obra “Viejas de Mierda” y el monólogo “Molly Bloom“. “Sigo vigente y he hecho personajes que han tenido mucho éxito, como la Lita de ‘Pituca sin lucas’ (…). A estas aturas tampoco necesito de la televisión”.