Gaby Hernández habla sobre el quiebre en la relación con su madre por estudiar teatro

La destacada actriz nacional Gaby Hernández estuvo presente en el programa que conduce Martín Cárcamo "De Tú a Tú", en donde habló acerca de su vida personal y su larga trayectoria, en donde también recordó a sus personajes más importantes.

En el último capítulo de la temporada, Gaby señaló que junto a su familia a Santiago cuando sólo tenía 9 años. A los 18 años terminada la enseñanza media entró a estudiar teatro, lo que originó conflictos familiares ya que ella quería que fuera concertista, ya que estudió piano y entró al Conservatorio Nacional a los 10 años.

Sobre su paso por el lugar señaló que "a los 15 años me negué, me tenía que cambiar de liceo, porque tenía que estudiar cuatro horas diarias piano: dos horas en la mañana y dos horas en la tarde".

"Al Conservatorio Nacional postulábamos 600 y entrabamos 20 y yo entré al conservatorio nacional a los 10-11 años y eso no era para mí. No, me negué y me negué", explicó la actriz.

Reveló que hubo un quiebre con su madre debido a esta decisión ya que cuestionó su interés por las tablas. "Ella sabía que había hecho teatro en el colegio, que escribí una obra del teatro”.

La actriz confesó además que el enojo de su madre por su decisión profesional fue tal que le dijo: "Tú no comes de mi comida". Gaby contestó que no le importaba la situación ya que pasaba la mayoría de su día fuera de casa. "Yo salía en la mañana y no llegaba hasta las cuatro de la mañana del día siguiente". comentó.