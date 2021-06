Gaby Hernández recuerda el éxito de su personaje en Pitucas sin Lucas: "Me encantó reírme de la pituquería"

La destacada actriz nacional Gaby Hernández estuvo presente en el programa que conduce Martín Cárcamo "De Tú a Tú", en donde habló acerca de su vida personal y su larga trayectoria, en donde también recordó a sus personajes más importantes.

La actriz participó en la exitosa teleserie de Mega "Pitucas sin Lucas" y su personaje de Lita Achondo es uno de los más recordados debido a sus divertidas frase e historias.

"Me encantó hacer ese personaje por reírme de la pituquería, por reírme de la cuiquería, que los encuentro patéticos. Perdón, por el que se sienta ofendido", señaló la intérprete.

"Estaba muy bien escrito por Rodrigo Bastidas, que con él he hecho también 'Viejas de mierda'", señaló que llego al rol por descarte. "Ese papel era bastante para la Coca Guazzini, excelente actriz. Ya íbamos como en el capítulo 4 o 5 y me dice la Marcelita Torres 'Gaby, estás en llamas' y yo dije 'qué es en llamas’ y me dijo que tenía 405 mil seguidores en Facebook". señaló sobre el éxito de su personaje.

Señaló que debido al cariño de la gente se dio cuenta del gran éxito que había tenido el personaje.

