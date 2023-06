La voz femenina del rap chileno estrenó su nueva propuesta musical en formato Ep con seis increíbles canciones que plasman el ritmo del hip hop y sus más profundos sentimientos.

Ángela Lucero más conocida como Flor de Rap habló en exclusiva con RedCarpet para contar todos los detalles de su última producción y sus próximas presentaciones dónde estará cantando en vivo su nuevo disco “33”.

¿Qué se siente volver a tu esencia del rap con esté nuevo disco 33?

“Se siente bacán, se siente hermoso, me siento muy feliz porque vino el rap a buscarme, vino en un sueño y me dijo ven desahógate sólo conmigo puedes. Esa fue la manera que sentí como el rap me llamó, si bien soy músico y me gusta hacer música e indagar por diversos estilos, el rap está intacto porque es parte de mí esencia, no siento lo mismo cuándo compongo o grabó un rap a cuándo hago otros estilos” confesó Ángela Lucero.

“Lleva mucho tiempo con una acumulación de cosas y necesitaba liberarme, y por eso creo que nació esto tan mágico a través de un sueño justo tres días antes de mi cumpleaños número 33. Celebramos mi cumpleaños y al otro día nos encerramos a grabar el disco durante ocho días y salió este EP de seis canciones el cuál verdaderamente es un desahogo mío que llevaba acumulado de hace harto tiempo”.

En Studio 40 y en un entrevista con La Junta Plus comentaste que luego de soñar comenzaste a escribir canciones y ésto te impulsó a realizar este disco, ¿cuál es la conexión que tiene tus sueños con la música?

“Un día estaba durmiendo y se me ocurrían rimas por lo que tuve la necesidad de levantarme a escribirlas. Yo escribo en agenda, tengo muchas agendas, ahí compongo todos mis discos y canciones, me levante a pesar del sueño, seguía durmiendo y seguía soñando con lo mismo fue algo continuo, y en la mañana siguiente le comenté a mi esposo y le dije ‘voy hacer un disco de rap ahora, lo voy organizar ahora ya’ y él me dijo ‘pero qué te pasa, que onda’, necesito hacer un disco de rap le dije y ahí llame al equipo, a mis amigos productores, a mi amiga Michelle que canta los coros, piano, teclado y todo lo que se necesita para componer. Pasó mi cumpleaños y al otro día nos encerramos y de ahí nació toda la magia y ese proceso creativo maravilloso donde nos juntamos todos a crear desde cero el disco hasta el nombre 33” enfatizó la ganadora del Copihue de Oro a la mejor artista urbana de este 2023.

¿A qué tipo de renacer te refieres con este nuevo disco?

“Es un todo, un renacer como madre, mujer, persona, amiga, artista, estoy en ese proceso de renacer tanto como Ángela Lucero como Flor de Rap, por todo lo que me está pasando porque es muy mágico desde que nace este sueño hasta las cosas que me han ido pasando. A parte que ha sido un proyecto que si bien empezó con estás grabaciones y encerrarse estos ocho días y sacar el disco en octubre cuando lo tenía listo. Sin embargo, vino con muchas adversidades al momento de sacar los videoclip muchas cosas que han sucedido durante este proceso, pero sin duda creo que tiene un sentido maravilloso y que todo es por algo, y si Dios me hizo pasar por todas estas cosas primero es porque me preparó para todo esto, y segundo porque debo soltar para traer lo que viene que es viajar y salir al mundo con este disco. Estoy en un renacer a mis 33 como Cristo”.

El álbum contiene tus más puros y reales sentimientos, y todas las canciones dejan un mensaje, pero ¿cuál crees que es tu propósito en la música chilena y el mensaje para las mujeres que te siguen?

“Me siento feliz de no haber aflojado hace muchos años atrás, cuando uno se cansaba al ver que las cosas no resultaban, y ahora me siento agradecida de Dios y de mi por atreverme y continuar. Creo que ese es un mensaje muy lindo para todas las nuevas generaciones y todas mis hermanas, porque es una linda manera de armar industria juntándose y haciendo colaboraciones con todas mis hermanas cantantes y estamos en un muy buen momento de la industria urbana con las chicas. Y el propósito que yo tengo es ser una artista internacional, ser la artista chilena reconocida a nivel mundial con su rap, esa es mi meta y sueño”.

La canción “Te extraño” refleja la pérdida de tu padre y en el videoclip sale tu hija, ¿qué significa que tu familia y tus hijas sean parte de tu carrera musical? ¿y de está canción tan especial?

“Mi familia es todo, todos juntos somos uno en el sentido de que nos amamos mucho y es muy bacán porque vivimos una vida super musical. A mi hija le encanta actuar, le encanta cantar, a mi hijo chico le encanta bailar, cantar, dibujar y muchas cosas, de hecho recuerdo que tenemos videos todos juntos cantando, mi esposo tocando guitarra mi hija haciendo armonía, yo rapeando mi hijo bailando y me encanta eso me da mucha felicidad”

Respecto a la actuación de su hija en el video de “Te Extraño” confesó lo siguiente: “Mi hija Fran va a clases de actuación, y le pregunté un día si quería interpretar a la mamá cuando niña, y ella feliz, además lo hizo increíble, fue muy bacán el proceso cuando se estábamos grabando el video porque los actores que salen en el videoclip me decían ‘¡Wow! que bien lo hacen tus niñas’, mi hija mayor también aparece en estos videos y es genial. Me siento muy feliz”.

Tu canción favorita del disco es “Traición” que refleja el empoderamiento femenino ¿qué te lleva a escribir estás letras?.

“Es la canción que más me gusta del disco porque es el desahogo que creo que tenía con más dolor dentro de mi corazón, cómo por ejemplo las cosas que me han sucedido con alguna amigas del rap, cosas que me han pasado en estos últimos años y que creo que fue una misión del rap en venir a ese sueño para ayudar a sacarlo, porque no me gusta andar especulando o contando, sin embargo, soy una persona que siempre se desahoga a través de un papel y un cuaderno. Entonces creo que desde ahí nace eso de decir que es la canción que más me gusta, porque es lo que me ayudó a liberar este sentimiento que me costaba soltar”.

El rap siempre ha tenido letras con una crítica social y la letra de tu canción 33 tiene bastante sentido social y lamentablemente a algunas personas les molesta que mujeres con carácter como tú canten algunas realidades y que estás letras le lleguen a las personas, ¿qué pensabas al momento de escribir 33 que querías plasmar, y cómo fue mezclar el coro gospel con el rap?

“Yo quería terminar está última canción del disco en la gloría, finalizar con una oración por todos incluso por los que hacen el mal, pidiendo por ellos y sus corazones. Fue fantástico poder hablar de todas estás problemáticas, Flor de Rap se caracteriza por eso, y no podía dejar de hacerlo en este disco. Cantó sobre varios temas pero sin duda tenía que hablar de mis hermanos mapuche, de la delincuencia, de lo que está pasando en la actualidad y fue como en la onda de mi canción ‘Inmarchitable’, porque tenía que hablar de algo que verdaderamente pasa y es triste pero glorioso y esperanzador para poder cambiar lo que está pasando. La música es lo máximo y poder identificar a la gente que a través de una canción puedes hasta salvar vidas, me ha tocado experimentarlo y es lindo poder aportar con algo que uno sabe hacer”.

¿Dónde te vas a presentar próximamente?

“Vamos a estar este 4 de junio en el “El sur es Hardcore” en arena Recoleta, yo abriré ese show al mediodía para que no se lo pierdan, ese mismo día estaré en un beneficio de mi hermano Farkitas dónde va a estar Shamanes, Movimiento Original, por supuesto Flor de Rap, y varios artistas que apoyan la causa en el Club Chocolate a partir de las 19:30 horas también abro ese show. De ahí me voy a los Premios Pulsar para finalizar el día estaré en el Movistar Arena con Pailita, ese día vamos a estar a full. Y el 14 de junio estaremos con el lanzamiento de mi disco “33” en Club Chocolate, toda la información estará en mi Instagram”.