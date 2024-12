Tras semanas de rumores sobre un posible quiebre entre la pareja conformada por los ex participantes de Tierra Brava, Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres alias la “Guarén”, al parecer, ahora se sumaría una nueva arista, ya que revelaron los supuestos motivos de la sorpresiva separación.

En un nuevo capítulo de Zona de Estrellas, el panelista Hugo Valencia se refirió al fin de una de las parejas más queridas de la farándula nacional señalando que le llegó información.

Revelan motivos del quiebre entre Nicolás Solabarrieta y Guarén

Valencia comentó que habló con los involucrados sobre los rumores de una separación. “Ninguno me desmintió ni tampoco me lo confirmó pero a juzgar por una breve conversación que tuvimos con Guarén el día sábado me da la impresión que es verdad”, comenzó señalando.

En la misma línea, el periodista señaló: “El día sábado la Guarén estaba en un carrete con otras amigas y en esa fiesta ella se habría puesto a llorar y les contó que habría terminado definitivamente con Nico Solabarrieta”.

Revelando que los motivos tendrían que ver con mensajes que encontró la ex Tierra Brava al futbolista. “Me comentan que la razón que ella habría dado es que le encontró algunos mensajes de WhatsApp un tanto comprometedores, después de esta información tomé contacto con ellos para saber si era real y cuando les pregunto sobre el tema y les cuento sobre este dato me dejaron de hablar”.

Hace algunas semanas, el medio Infama respondió a la pregunta de uno de sus seguidores sobre la situación de la pareja, en donde respondieron: “Los rumores dicen que están pasando por una crisis”.