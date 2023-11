Fauna Primavera 2023: Estos son los artistas con line up actualizado y programación del gran evento

El Fauna Primavera cumple 10 años de realizarse en Chile este 2023. Es por esto que la nueva edición del Festival es más especial este mes de noviembre. Y es que la nueva versión del festival de música alternativa ya está a solo unos días de realizarse en la comuna de Huechuraba de la Región Metropolitana.

Este año, Fauna Primavera será el encargado de traer grandes exponentes de la música alternativa y tiene que contentar a los fanáticos luego de que su gran competidor, el Primavera Sound, no se realizará nuevamente en el país.

Con dos días fijados para el 24 y 25 de noviembre, los artistas vienen con todo a hacer disfrutar la música a los asistentes en el Parque Ciudad Empresarial de la comuna de Huechuraba.

Este es el line up completo

Ya tenemos el cartel completo que se presentará el próximo fin de semana en el Parque Ciudad Empresarial. Si bien hubo algunos cambios en su programación y además en los artistas lo cierto es que ya tenemos la lista de artistas que se presentarán.

En concreto los artistas que tendrán presentaciones en el Fauna Primavera este 24 y 25 de noviembre son:

Blur – Pulp – Babasonicos – Róisín Murphy – Molchat Doma – The Blessed Madonna – Warpaint – FKJ – Who Made Who – Weyes Blood – Bandalos Chinos – Hermano Gutiérrez – Rubio – Andrés Nusser – Nick Hakim – Como Asesinar a Felipes

Hay que recordar que Grimes anteriormente formaba parte del cartel de este año pero debido a problemas personales la cantante finalmente no se presentará y en su lugar Molchat Doma se presentará en uno de los escenarios del evento.

¿Cuál es el horario por día?

Estos son los artistas que se presentarán por día en el Fauna Primavera 2023:

Viernes 24 de noviembre

Andres Nusser – Rubio – Weyes Blood – Warpaint – Róisín Murphy – Blur

Sábado 25 de noviembre

Como Asesinar a Felipes – Hermanos Gutiérrez – Nick Hakim – Bandalos Chinos – FKJ – Molchat Doma – Who Made Who – Babasónicos – The Blesses Madonna – Pulp

En cuanto al horario en que se presenta cada uno puedes revisarlo a continuación:

¿Cómo comprar entradas?

Si te preguntas si aún quedan entradas para el evento te tenemos buenas noticias y es que aún quedan entradas para acudir al evento en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba.

Es más aún quedan disponibles pases diarios generales y VIP. También quedan pases generales y VIP de dos días para el evento. En caso de que quieras comprar puedes hacerlo mediante la página de LiveTickets ingresando a livetickets.cl/event/fauna-primavera-2023.

En cuanto a los precios, los puedes revisar a continuación:

Pase General

General diario: $103.300 pesos.

$103.300 pesos. General dos días: $172.500 pesos.

Pase Upgrade VIP

Upgrade VIP diario: $207.000 pesos.

$207.000 pesos. Upgrade VIP dos días: $345.000 pesos.

Es importante mencionar que la única forma de comprar entradas es mediante la página mencionada anteriormente. De igual forma, los precios presentados a continuación cuentan con el respectivo cargo por servicio agregado en el precio.