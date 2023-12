Faloon Larraguibel ha continuado su carrera en la televisión y es que la ex chica Yingo se encuentra actualmente trabajando como presentadora de Sabores, el matinal de Zona Latina.

Además de esto la también influencer tiene su propia empresa en la que vende extensiones para el cabello. Junto con esto la mujer también se dedica a cuidar a sus 3 hijos.

Tristemente no todo es color de rosa para la también influencer y es que la mañana de ayer miércoles Faloon sufrió un accidente automovilístico mientras se dirigía al canal Zona Latina para presentar el Matinal.

Y es que durante la mañana de ayer los portales de noticias se llenaron de la noticia del accidente de Faloon y es que el mismo canal entregó la información sobre el estado del rostro a través de sus redes sociales.

Explicó el choque con la ambulancia

En una reciente entrevista con el Diario Las Últimas Noticias, Faloon conversó sobre lo sucedido y cómo vivió este hecho la mañana de ayer. Y es que fue pasadas las 10:20 horas de la mañana que la presentadora tuvo el choque tras estar cruzando el puente Pío Nono al norte pasando por la av Santa María.

Según reveló ella se encontraba con cinturón de seguridad y pasó en verde y además iba por el carril del medio ya que tenía que irse derecho para así llegar al canal.

“En ese momento se me apareció la ambulancia de frente. Frené, pero no lo suficiente porque yo iba con velocidad y la ambulancia iba con velocidad. Siempre sigo las leyes de tránsito. Por suerte tampoco le pasó nada al conductor“, relató al diario.

Según mencionó una testigo que se encontraba presente en el lugar de los hechos la ambulancia pasó con rojo y con las balizas prendidas. Ante esto Faloon destacó que no tiene claro lo que sucedió en ese momento pero que no escuchó la sirenas y que tampoco iba con música fuerte como para no escuchar las sirenas, incluso destacó que iba con una de las ventanas un poco abajo.

“Él no llevaba pacientes. Seguro que si no iba con pasajeros, o estaba trabajando (…) Uno nunca se va a imaginar que alguien se pase la luz roja y vaya a provocar un accidente“, destacó sobre la ambulancia.

Se encuentra bien y descansando

Afortunadamente Faloon solo terminó un poco adolorida y moreteada y no lamentó nada más. Y es que ninguno de los dos conductores terminó con heridas mayores.

La empresaria finalmente estuvo con reposo en la Mutual de Seguridad hasta pasada la hora de almuerzo y es que posterior a esta hora fue dada de alta y pudo irse a su casa con ayuda de Jean Paul Pineda, el padre de sus tres hijos.

Ante este accidente, la presentadora solo da gracias a Dios por estar viva y de poder seguir acompañando a sus hijos unos años más y es que afortunadamente queda en un accidente y no es una tragedia mayor.