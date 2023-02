Faloon Larraguibel compartió una inesperada noticia con sus seguidores, la ex Yingo anunció en sus redes sociales el fin de su matrimonio con el futbolista de Deportes Recoleta, Jean Paul Pineda.

Luego de semanas de rumores, la comunicadora reveló en una historia de Instagram que su relación llegaba a su fin, denunciando además distintos hechos de violencia e infidelidad que llevaron al quiebre de la pareja.

"Primero que todo, agradecer siempre por el cariño y la preocupación de mi familia y por mí", luego agrega que decidió aclarar los hechos debido a rumores que circulaban en las redes. "Quiero con esto dejar en claro mi situación, por lo que ha comenzado a salir en RRSS"

"Confirmo mi separación", reveló, añadiendo que el fin se produjo hace algunas semanas. "Decidí poner fin a mi vida conyugal, ya que se ha vuelto insostenible".

Asimismo, la ex panelista de Zona de Estrellas reveló que sufrió de distintos tipos de violencia durante su relación. "He pasado por una serie de episodios muy duros, con faltas de respeto, violencia, infidelidad, celos, etc".

"Para mi lo más importante y valioso en este mundo son mis hijos y quiero que jamás tengan que vivir algo así", concluyó.

Revisa el comunicado de Faloon a continuación