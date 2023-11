Uno de los eventos más importantes en Chile tendrá lugar este fin de semana, con la realización de la Teletón 2023. La solidaridad se toma la televisión con el fin de reunir fondos para el centro de ayuda. Don Francisco es uno de los emblemas de la cruzada, por lo cual muchos se preguntan cuál será su participación.

Como todos los años, la meta de la Teletón es bastante importante. El dinero que se reúne es para cubrir el funcionamiento de todos los centros a lo largo y ancho del país, por lo que es muy importante alcanzar e incluso, superar la cifra establecida. Este 2023, el monto a juntarse es de $37.327.475.057.

La cruzada solidaria contará con bastantes cambios durante este año, siendo uno de los más importantes el cambio del recinto del cierre del evento. Otra de las situaciones que llama la atención, es sobre el rol de Don Francisco. El histórico rostro de la campaña y uno de los impulsores de la Teletón, ha participado en la promoción, por lo que algunos tienen la duda de cuál será su función durante las 27 horas de amor.

¿Estará Don Francisco en la Teletón 2023?

El otrora animador de Sábado Gigante será parte de la Teletón 2023, claro que desde una función más secundaria, tal como lo hizo en el 2022. En el último tiempo, Mario Kreutzberger ha dejado en claro que son otros rostros los que tienen que asumir el protagonismo, sobre todo por el desgaste que genera una transmisión tan larga.

“Bueno, mi participación será menor. Yo ya no estoy en la organización, hay una nueva generación por lógica que se tiene que hacer cargo. Yo partí en 1978 con 38 años y hoy tengo 83. Es lo mismo, pero al revés. Entonces, claro, tengo que quedarme un poco más tranquilo en lo que yo he hecho y en lo que estoy haciendo. Pertenezco al grupo de donde me llaman, voy”, señaló el histórico animador a La Hora del Taco de Radio Universo.

De todas maneras, es probable que Don Francisco sea parte de la animación, claro que solo por momentos y no en la mayoría de la transmisión como solía ocurrir hace algunos años.

Cierre en Viña del Mar

Uno de los cambios obligados que tendrá que enfrentar la Teletón en el 2023, es el cambio de escenario donde se realiza su habitual cierre. Siempre el evento final, salvo excepciones, ha tenido lugar en el Estadio Nacional. Sin embargo, por la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, esta se debió cambiar para el escenario de la Quinta Vergara de Viña del Mar.

Entre los artistas que dirán presente en la Teletón, destaca la participación musical de Lunay, Axel, Valeria Lynch, Denise Rosenthal, Polimá Westcoast, Zúmbale Primo, Américo, entre otros. En el humor ya es un sello la presencia de Stefan Kramer y sus imitaciones, aunque esta edición 2023 también contará por primera vez con Fabrizio Copano, quien vendrá desde Estados Unidos para aportar risas en la cruzada solidaria, la cual se realiza este viernes 11 y sábado 12 de noviembre.