Este es el motivo de por qué el cierre de la Teletón 2023 no será en el Estadio Nacional

La Teletón 2023 está muy cerca de iniciar sus 27 horas de amor, pero en esta ocasión, contará con un importante cambio: El cierre de la jornada solidaria no se realizará en el Estadio Nacional, como ya es habitual, sino que tendrá otra locación.

Para la edición de este año, que comienza este 10 de noviembre, el cierre, jornada donde hay grandes presentaciones y se revela el cómputo final, no solo no se realizará en icónico lugar capitalino, sino que se llevará a cabo fuera de Santiago.

Específicamente en otro importante espacio para los chilenos: La quinta Vergara, lugar donde cada año se presentan grandes artistas nacionales e internacionales por el Festival de Viña.

¿Por qué el cierre de la Teletón no se realizará en el Estadio Nacional?

Desde 1995, con la excepción de los años 2020 y 2021 debido a la pandemia de Covid-19, la emotiva ceremonia de cierre de la Teletón se ha llevado a cabo en el Estadio Nacional.

Sin embargo, este año, debido a la celebración de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 en el mismo recinto deportivo, no será posible realizar el evento de cierre de la Teletón allí.

Por lo que el cierre de las 27 horas de amor se realizará en regiones, específicamente en la V, en el anfiteatro de la Quinta Vergara.

Tras el anunció hace algunas semanas, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, señaló:

“Teletón es una obra sin duda impresionante, que ha sido construido gracias al trabajo de todas las personas chilenas durante 45 años y que, por primera vez, llegue a una región, salga de Santiago y se haga, además, en el anfiteatro de la Quinta Vergara, es un reconocimiento y un honor, así que estamos a disposición de este trabajo para tener una sociedad más solidaria”.

Mientras que el presidente del directorio de Teletón, Daniel Fernández, recalcó la posibilidad de “por primera vez el cierre del programa Teletón fuera de Santiago, y que sea en la Quinta Vergara, no sólo por lo que representa para Viña del Mar, sino para el país y más allá que para el país, para la televisión abierta, que es un pilar fundamental en el cual la Teletón se fundó”.

“Cuando Teletón golpea la puerta siempre se abre y no para nosotros, no para Teletón, sino para los niños de Teletón y para una causa que conmueve al país. En este caso no fue distinto y la alcaldesa tuvo bien aceptar nuestra propuesta, nuestra petición, con mucho entusiasmo, con mucho cariño y lo queremos agradecer especialmente también”, agregó.

¿Cuándo es la Teletón 2023?

El gran evento solidario comienza este viernes 10 de noviembre con la campaña por la rehabilitación de más de 32 mil niños, niñas y jóvenes y continua el sábado 11 para cerrar las 27 horas de amor.