Quedan muy pocas horas para que comience una nueva edición de Miss Universo Chile, en donde la ganadora, entre la más de 20 candidatas, representará al país en el esperado evento internacional que se realizará en México el próximo 28 de septiembre.

Entre las candidatas se encontraban dos reconocidas figuras de la televisión, como Bárbara Lackington que participó en el cuarto ciclo de MasterChef Chile, en donde llegó a la final. La modelo se retiró del certamen en abril de este año por delicado estado de salud.

“Yo iba a representar a personas con trastornos de conductas alimenticias y mentales, pero en este minuto me estoy tratando yo. Me di cuenta de que no puedo representarlos si no estoy bien yo misma”, declaró en aquella oportunidad a LUN.

También entre las candidatas se encontraba Fran Maira, la conocida participante de Gran Hermano, se bajó del certamen para ingresar al reality ¿Ganar o Servir?, en el cual sigue en competencia.

¿Cuándo es la nueva edición de Miss Universo Chile?

La nueva edición del certamen de belleza comenzará este domingo 7 de julio a las 19:00 horas y será transmitido por La Red. “25 aspirantes, un sueño… ¿Quién será la sucesora de Celeste Viel?”, señala la organización en una publicación de su cuenta oficial de Instagram.

¿Quiénes son las postulantes?