¿De qué se trata? Disney Plus estrena el primer episodio de What if...?, segunda temporada

Luego de casi dos años desde el estreno de la primera temporada. What If…? vuelve con la segunda temporada a Disney+. Y es que la serie animada de Marvel Studios vuelve con nuevos episodios de universos alternativos de los personajes conocidos que hemos visto en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Con nueve capítulos nuevos, la serie de Marvel nos presentó el primer episodio este día viernes y esta fue la historia que nos mostró en lo que fue el debut de la segunda temporada en Disney+.

¿De qué trata el primer capítulo?

Por fin se estrenó la segunda temporada de What If..? y es que la serie animada de Disney+ y Marvel Studios comenzó con todo. Con su primer capítulo titulado “¿Qué pasaría si… Nebula se uniera a los NovaCorps?” vimos a Nébula como la protagonista del que es el primer capítulo de la temporada.

ATENCIÓN: La siguiente nota contiene spoilers del primer capítulo de What if..? 2. Si no has visto el capítulo y no te quieres enterar de lo que sucedió en el mismo no continues leyendo.

En el capítulo estrenado durante este viernes 22 de diciembre vimos un universo alternativo en el que Ronan el Acusador traiciona a Thanos, destruyendolo así como a toda su tripulación siendo Nébula la única sobreviviente.

Gracias a esto Nova Prime rescata a Nébula del espacio y esta termina uniéndose a los Nova Corps. Pero, en el inicio del capítulo vemos como nuestra robot se encuentra con Yondu muerto y es que fue asesinado, lo que lleva a Nebula a descubrir por qué este fue asesinado debido a su amistad con el hombre.

En esta tarea poco a poco va descubriendo cosas y es que entremedio nos enteramos que debido a que ya no existe Thanos, Ronan hace todo lo posible por destruir Xandar lo que provoca que Nova Prime decida activar un escudo que dura 50 años en el planeta para así evitar el ataque. Esto provoca que Xandar se aisle.

Rompiendo sus votos con los Nova Corps Nébula hace lo posible para detener lo que Yondu estaba escondiendo, y es que el Devastador tenía la imagen de un lugar donde se encontraban los códigos para desactivar el escudo que protegía el planeta.

Debido a esto, Nébula busca a una persona que le puede ayudar a ingresar a este lugar para así obtener los códigos y luego borrarlos. Tristemente termina siendo traicionada y abandonada para luego darse cuenta de que Nova Prime estaba detrás de este plan para lograr que Ronan tomará Xandar.

Casi al borde la muerte Nébula recurre a Duck, personaje que vimos en la primera temporada, que tiene un casino en Xandar y resulta ser amigo de la androide. Este mismo la ayuda junto con Groot, Korg y Navajas para así detener a los Nova Corps traidores.

Nova Prime logra abrir el escudo por el cual ingresa la nave de Ronan, pero no se esperaba que Nébula hubiera modificado el código para que este se cerrará una vez que ingresará la nave provocando que esta explotará para después abrirse.

Tras una pelea con Nova Prime, que resultó en la muerte de esta misma, el escudo de Xandar se levanta y el planeta una vez más volvió a ver la luz de uno de sus soles.

¿Cuándo se estrena un nuevo capítulo de What If…? en Disney+?

Marvel y Disney informaron que What If…? estrenará un capítulo nuevo todos los días hasta el 30 de diciembre. Y es que con esto se completarán los 9 capítulos a estrenarse durante estos días.

Los capítulos son estrenados diariamente en una hora que no ha sido dada a conocer por la plataforma pero que en Chile podría ser entre las 5 o 7 horas de la madrugada.