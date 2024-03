Disney+ continúa sorprendiendo y es que recientemente se ha visto cómo poco a poco va integrando diverso contenido de Star+ a su plataforma. Y es que durante los últimos meses del 2023 descubrimos que ambos sitios se iban a fusionar en Latinoamérica.

Esta fusión se da principalmente con el fin de hacerle peso a los competidores en streaming y es que así se permite a Disney+ competir directamente con otras plataformas como Netflix y PrimeVideo.

Ya se ven los contenidos

Los usuarios ya se dieron cuenta de que Disney+ ya está sumando diversos contenidos de Star+ a su plataforma. Y es que ya se pueden ver series y películas del otro sitio.

Series como How i met your Mother, How i met your Father, New Girl y Love Victor ya se encuentran disponibles en Disney+ y desde ya la puedes ver en el nuevo sitio que albergará todos los contenidos de ambas en un solo lugar.

Asimismo, las películas Yo Soy Simón y La Memoria del Agua también se pueden disfrutar en el sitio. No nos sorprendería que otras más se sumen dentro de los próximos meses.

Es importante mencionar que a parte de las mencionadas también se encuentran disponibles otros títulos en la plataforma los que puedes encontrar ingresando a tu perfil.

Hay que recordar que la fusión de los dos sitios comenzó este 2024 y poco a poco todo el contenido así como también las funciones de Star+ pasarán a Disney+.

Y es que es importante mencionar que la plataforma de Star es la única que transmite contenido de deportes totalmente en vivo lo que sin duda le dará un agregado único al sitio cuando el cambio se haga efectivo. Luego de que todo el contenido llegue a la plataforma de Disney es que finalmente Star dejará de existir.

Es importante recalcar que Latinoamérica no sería el primer país en tener solo Disney+ ya que en Europa nunca existió Star+ sino que todo el contenido se podía ver directamente desde el sitio de Disney.