Batman es uno de los superhéroes favoritos de los fanáticos de DC Cómics, por tanto no es sorprendente que existan bastantes adaptaciones al cine de la historia del murciélago.

Es por esta misma razón que durante todos losterceros sábados del mes de septiembre se celebra en todo el mundo el Batman Day y es que en celebración de la identidad secreta de Bruce Wayne se busca homenajear en este día la primera aparición del superhéroe en el universo del cómic que se dió en 1939.

Con una celebración especial

Con el fin de celebrar el legado del Caballero de la Noche podrás ver varias de las más conocidas películas de Batman en este Batman Day mediante HBO Max. La plataforma de streaming de HBO tendrá una selección exclusiva de películas para disfrutar.

Puedes revisar a continuación todas las películas de Batman que podrás disfrutar en HBO Max:

The Batman (2022)

Dirigida por Matt Reeves, la película sigue el segundo año de Bruce Wayne tras asumir el manto de justiciero de Gotham City. Causando temor entre los criminales de las calles, el Hombre Murciélago sólo puede contar con su mayordomo Alfred Pennyworth (Andy Serkis) y el teniente James Gordon (Jeffrey Wright) como aliados entre la red corrupta de funcionarios y altos cargos de la ciudad, el héroe se ha erigido como la única encarnación de la venganza entre los ciudadanos.

Trilogía del Caballero Oscuro

La trilogía clásica del director Christopher Nolan cuenta con el actor Christian Bale en el papel de Batman. En HBO Max podrás disfrutar de las tres películas con Batman Begins (2005), Batman: Dark Knight (2008) y The Dark Knight Rises (2012).

LEGO Batman (2017)

‘LEGO BATMAN’ presenta una versión más cómica de Batman. Con una personalidad un tanto egocéntrica, en la película Bruce Wayne lleva una vida solitaria y glamorosa. Cuando el comisario Gordon se retira, su hija Barbara ocupa su lugar y decide implantar algunos cambios en Gotham que no gustan nada al héroe. Ahora, además de detener el malvado plan de su archienemigo, Batman tendrá que aprender a trabajar en equipo, quiera o no.

Esta divertida animación está dirigida por Chris McKay, y el reparto de voces incluye a Will Arnett, Michael Cera y Rosario Dawson, entre otros.

Otras de las películas que podrás disfrutar en la plataforma son Batman: The Killing Joke; Batman: Under The Red Hood; Batman Begins; Batman The Animated Series; Batman: Year One; Batman vs Superman: Dawn of Justice y más producciones del murciélago que se han estrenado a lo largo de los años.

Además de esto, Warner Chanel, TNT y Space también tendrán una programación especial para celebrar el Batman Day ya que este 16 de septiembre se tomarán la programación de todos los canales mencionados.

A primera hora de la mañana en Space se podrá ver Batman: Regresa y Batman Inicia, unos de los clásicos de la filmografía del superhéroe. Posteriormente a partir del mediodía TNT transmitirá Batman: Regresa nuevamente y Batman: El Caballero de la Noche Asciende.

Finalmente por la tarde Warner Chanel nos emitirá Batman vs Superman: Dawn of Justice y finalizará con Justice League.

Con todo este increíble panorama podrás disfrutar de las mejores producciones de Batman en la celebración de su día tanto en HBO Max como en los canales ya mencionados.