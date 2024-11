Paul Teal, actor de One Tree Hill y The Walking Dead: World Beyond, muere a los 35 años

Una lamentable noticia azotó al mundo del espectáculo este lunes cuando se reveló que el actor Paul Teal, conocido por participar como personaje recurrente en la exitosa serie One Tree Hill, falleció a los 35 años el pasado viernes en Raleigh, Carolina del Norte.

La muerte de Teal fue confirmada por un representante del actor, y la causa de la muerte se reveló como cáncer. Emilia Torello, la pareja de Teal, compartió con TMZ que le habían diagnosticado cáncer de páncreas en etapa 4 en abril de este año.

A través de sus redes sociales, Torello confirmó la noticia con una emotiva despedida a su pareja. “Eras mi alma gemela, mi futuro esposo, mi roca y mi futuro. Te llevaron demasiado pronto, en una batalla que luchaste valientemente sin fallar. Si bien una parte de mí murió contigo, prometo luchar para encontrar la alegría en la vida tan duro como tú luchaste por vivir todos los días”, explicó.

La carrera de Paul Teal

El actor debuto en televisión con su papel como personaje recurrente en One Tree Hill en donde interpretó a Josh durante siete episodios. En la serie, Josh mantiene una relación romántica con Alex, interpretada por Jana Kramer, antes de revelar que era homosexual.

Bethany Joy Lenz, una de las protagonistas de la serie que coincidió con Teal en pantalla y también lo dirigió, compartió una sentida despedida. Ambos se conocieron en el teatro durante una producción de 2006 de “The Notebook”.

“No podías quitarle los ojos de encima”, escribió Joy Lenz en su publicación de Instagram. “Luego, estaba emocionada de dirigir un episodio de One Tree Hill donde podría elegir un nuevo personaje recurrente, Josh, la estrella de cine sórdida. Con su modesto sentido del humor y su voluntad de sumergirse por completo en cualquier personaje, Paul era perfecto para el papel”.

Tras conseguir su primera oportunidad como actor en One Tree Hill, Teal continuó interpretando roles secundarios en producciones como Dinastía, The Walking Dead: World Beyond, USS Christmas, Fear Street Part 2: 1978, Deep Water y Descendants: The Rise of Red. Durante su batalla contra el cáncer, Teal rodó su participación en la próxima serie de Starz, The Hunting Wives.

Además, Teal destacó en el ámbito teatral, protagonizando obras como Newsies, Sweeney Todd y Rent en óperas y teatros de todo el país.