¿Ganar o Servir? El nuevo reality de Canal 13 comenzó hace algunas semanas sus transmisiones en donde rápidamente se ha convertido en líder de la franja nocturna, con participantes como Oriana Marzoli, Luis Mateucci, Pangal Andrade, Gonzalo Egas, Gala Caldirola y Coca Mendoza, los televidentes no quieren perderse ningún capítulo del espacio de competencia extrema.

Por lo mismo, muchos se preguntan si transmitirán el reality este 1 de mayo, ya que al ser un feriado irrenunciable por el Día del Trabajador, la programación de ciertos programas puede cambiar.

¿Darán Ganar o Servir hoy?

Según la programación de Canal 13, este miércoles el espacio continuará con su transmisión normal, es decir, a partir de las 22:10 horas. Seguido se emitirá un nuevo capítulo de Secretos de Familia.

Un polémico cara a cara y el cruce entre Camila y Mariela

Según mostró el avance del nuevo capítulo, se viene un nuevo cara a cara en donde Claudio Valdivia nominará a Pangal Andrade.

“Viejo amigo, 14 años pasaron de una linda rivalidad, me acomoda mucho estar a tu lado, competir junto a ti, y a si como tú también me hiciste un llamado de atención, déjame decirte amigo que yo también te hago un llamado de atención.

“Todas las chicas y los chicos estrenan bajo tus órdenes, pero al único que no has podido dominar es a tu sirviente (Luis Mateucci)”, le señaló el deportista.

La pelea entre Mariela y Camila se viene adelantando desde el comienzo del espacio, en donde la panelista de farándula le respondió con todo a la ex Miss Chile. “Para la h… Camila, ahora no te voy a tener paciencia que te tengo. ¿Qué te creí tu hueo.. que porque yo lloré un día tú, me vas a venir a hacer llorar todos los días?”.

“¿O tu grupo de amigas con sus hue… me van a huevi… todos los días? Muy equivocadas están. ¿Ustedes creen que yo no conozco el tono de las mosquitas muertas que han querido hacerme sentir mal en la vida?. Están muy equivocadas”.

“Soy una hue… muy buena onda, pero cuando me hueve… se encuentran conmigo y ahi van a tener que estar a la altura para responder”, señaló muy molesta, retirándose del lugar.

Revisa el avance a continuación