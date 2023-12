Este domingo 24 se celebra Noche Buena y lunes 25 de diciembre se celebra Navidad. Es por esto que ya se siente más fuerte el ambiente navideño y además en los sitios de streaming de series y películas también se puede ver que el catálogo se encuentra lleno de temática Navideña.

Una de las películas clásicas de esta época y que es disfrutada por muchos es Mi Pobre Angelito, es por esto que muchos chilenos se preguntan si este año se podrá o no ver la cinta en TV abierta.

Hay que recordar que por muchos años Canal 13 transmitió la película en su señal durante las fiestas y aún no se sabe si es que este año nuevamente podremos ver la cinta en la señal.

¿Darán Mi Pobre Angelito en TV chilena?

Los canales de televisión de nuestro país ya tienen definida su programación para este 24 de diciembre y a continuación te contamos si es que alguno de ellos tendrá o no en su programación Mi Pobre Angelito.

Hay malas noticias y es que Canal 13 no transmitirá Mi Pobre Angelito ese 24 de diciembre aunque si continuará con su tradición de transmitir películas navideñas como Oddball y sus pingüinos, Last Christmas y más.

En TVN darán películas familiares e infantiles durante este día domingo las que rellenaran la parrilla durante toda la tarde con títulos como Shrek y más.

Chilevisión por otro lado tendrá en la mañana un bloque de Tu Hora Nickelodeon Navidad y en el horario prime tendrán Noches de humor, Lo Mejor de Yo Soy y Podemos Hablar.

Finalmente Mega mantendrá su programación pero realizará cambios en la misma los que irá informando debidamente a sus televidentes dentro de las próximas horas.

¿Por que Canal 13 ya no transmite la película?

Hay que recordar que desde aproximadamente el 2020 que Canal 13 no transmite Mi Pobre Angelito 1 y 2esto porque no llegaron a acuerdo con FOX ni con Disney, quien adquirió a la anterior, por tanto ya no pueden transmitir la película en TV abierta.

Por esta razón no hemos podido ver nuevamente las dos películas en Canal 13 y a la señal le toca transmitir nuevas cintas durante estas fechas para así tener contenido navideño año a año.

¿Dónde ver Mi Pobre Angelito?

Debido a que no se transmitirá Mi Pobre Angelito en la TV Chilena este fin de semana si tienes Disney+ puedes ver la película en el sitio web o en la aplicación de Disney.

Y es que la película hace años se encuentra disponible en el sitio de streaming de Disney+ y no solo la primera y es que también se encuentra su secuela. Con esto podrá disfrutar de las dos películas protagonizadas por Macaulay Culkin.

Es importante mencionar que solo puedes ver Mi Pobre Angelito 1 y 2 en Disney+ ya que tampoco se transmite en el cable debido a que la película forma parte del catálogo exclusivo de la plataforma.