En un nuevo episodio de Podemos Hablar, Daniela Aránguiz estará presente para entregar detalles de la acción judicial en su contra interpuesta por la pareja de su ex esposo, la diputada Maite Orsini, por los cargos de injurias y calumnias, por lo cual se presentaron 73 páginas con pruebas en contra de la ex Mekano.

En uno de los mails de prueba, Aránguiz escribió: Maite culi… deja de meterte en el mail del marido fea culi… enana, siempre serás la amante fea culi… Y hablaré que maltrataste a mi hija, no, peor, ella lo dirá para ver donde queda tu discurso de protección, perr… culi…. Estás feliz marac… de querer quedarte con mis cosas. Cagaste perrita. Jamás y jamás vas a quedar preña. Asquerosa de mier…, put…”.

Acerca de eso, Aránguiz señaló en conversación con Julio César que “es un delito mostrar correos que no son enviados para ti, yo pienso que hay una autorización por parte del señor Jorge Valdivia a poder mostrar y usar estos correos. Todavía no puedo creer la poca hombría de una persona en mostrarle los correos de su exesposa y madre de sus hijos a su polola nueva”, expresó.

La demanda en su contra

Acerca de si esperaba una acción judicial en su contra, señaló: “Yo de Jorge ahora me espero lo que sea, y de ella también, porque todo lo que he visto durante todo este tiempo han sido mentiras y aquí no hay ninguna calumnia, yo tengo todo para demostrar que cada palabra de todos los mails es verdad, yo tengo a mis abogados y voy a ir hasta el fin con esto… yo no voy a pedir disculpas, por algo que no tengo la culpa. Yo Julio, nunca he atacado a nadie, sin que a mí no me atacan”.

Asimismo, agregó en el estelar que “Maite es una mujer muy mala, me ha hecho mucho daño y ella lo sabe perfectamente y no soy la primera mujer que se ve en un lío así”.

Comentando que la relación entre la parlamentaria y el futbolista comenzó antes del término de su matrimonio. “Ella sabe dónde se metió, ella sabe que conoció a Jorge no soltero, ella sabe que Jorge estaba en Estados Unidos pasando Navidad, ella si era la amante de Jorge, ahora es su pareja, pero en ese momento era la amante”.

“Incluso en Estados Unidos en el mes de diciembre Jorge se metía a la piscina de noche para hacer videollamadas y yo no sabía en ese momento que era ella y después supe por ella misma que me reenvió las fotos que Jorge le mandaba”, expresó.