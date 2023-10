¿A qué hora? Bad Bunny prepara el lanzamiento de su esperado álbum con rumores de nuevo look

Benito Martínez Ocasio conocido popularmente como Bad Bunny no deja de sorprender a sus fanáticos y luego de eliminar todas las publicaciones en su Instagram, compartió un video al más puro estilo mafioso promocionando su nuevo álbum señalando en el post “el día más esperado por muchos ya llegó…”.

Su último álbum “Un Verano Sin Ti” logró números extraordinarios en todo el mundo, de hecho debutó número uno en el Billboard 200 de Estados Unidos. También pasó 13 semanas en lo más alto de la lista Billboard convirtiéndose en el álbum con más semanas en el número 1 en 2022 y el noveno disco en total en pasar más de 10 semanas en la cima de la lista desde el año 2000.

A este éxito se suman todas las nominaciones y premios que ha ganado con “Un Verano Sin Ti”, ha obtenido galardones en los premios American Music Awards, en los premios Billboard de la Música Latina, en los Grammy Latinos, y en los Premios Grammy dónde ganó en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana. ¿Podrá Bad Bunny quedarse con la cima de las listas con su nuevo álbum?, lo único cierto es que sus seguidores han generado una gran expectación por su nueva música.

¿A qué hora se estrena el nuevo álbum de Bad Bunny?

El nuevo disco del Conejo Malo titulado “Nadie sabe lo que va a pasar mañana” estará disponible en todas las plataformas digitales desde las 00:00 horas de este viernes 13 de octubre. Si eres fanáticos pon la alarma para que no te pierdas este esperado estreno del cantante puertorriqueño.

El álbum también cuenta con 22 canciones incluyendo sus más recientes estrenos WHERE SHE GOES y Un Preview que ya cuenta con miles de reproducciones en las plataformas digitales. En cuánto a las colaboraciones que podría tener el nuevo álbum de Bad Bunny se ha especulado en diversos medios que serían parte RBD, SZA, Rosalía, Peso Pluma, J Balvin, Mora, A$AP Rocky, Young Miko, Anuel AA, entre otros.

Bad Bunny vuelve a sus orígenes en su nuevo álbum

Un misterioso detalle que notaron los fanáticos de Benito en el video que publicó en su Instagram fue su nuevo look totalmente rapado, al más puro estilo del video Soy peor estrenado en el año 2016. De inmediato, los seguidores comenzaron a comentar que el Conejo Malo había vuelto a su esencia original, esperando que se vea reflejado en su nueva producción.

Soy peor fue el tema lo lanzó al estrellato cuando su sello discográfico era Hear This Music, luego logró colaborar con reconocidos artistas como Cardi B en I Like It y Mía junto a Drake, canciones que lograron posicionar rápidamente en la lista Billboard Hot 100.

Luego en el año 2018 estrenó su primer álbum de estudio titulado “X100pre” con el que ganó su primer Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana. Además consiguió entrar en la lista de los 500 mejores álbumes musicales de todos los tiempos según la revista Rolling Stone.