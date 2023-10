Hay nuevos estrenos en la pantalla grande y son para toda la familia. Se trata de la película de Universal, “Trolls 3”, la cual está cerca de llegar a las cadenas de cine y promete sorprender al público con su exitoso universo que incluye series de televisión. Asimismo, la banda se ha formado y te contamos cuál es el día de su lanzamiento y detalles completos del film.

¿Cuándo se estrena Trolls 3 en cines?

Ya no queda nada para que podamos ver la tercera parte de esta historia, y es que el día 26 de octubre de 2023 será su estreno debut por la gran pantalla en Latinoamérica y Chile.

Sin duda que, muchos seguidores de la saga han estado esperando esta nueva entrega, debido a que, su película anterior, “Trolls World Tour“, logró ser un sorpresivo éxito de crítica. De ese modo, los especialistas en el séptimo arte, encontraron una aventura colorida para la familia con grandes números musicales y un destacado trabajo del elenco que prestó sus voces a estas pequeñas criaturas.

Por ese mismo lado, los estudios de Universal dieron a conocer que la cinta animada ‘Trolls 2: Gira mundial’ recaudó al rededor de 100 millones dólares con su lanzamiento directo por streaming, causando una frustación en las cadenas de cine, debido a que su lanzamiento fue en pandemia y en los países se presentó el protocolo sanitario.

¿De qué se trata “Trolls 3: Se armó la banda”?

De acuerdo a la sinopsis oficial, la cinta trata sobre, “después de dos películas de verdadera amistad y coqueteo implacable, Poppy (Anna Kendrick) y Ramón (Justin Timberlake) ¡ahora son oficialmente una pareja! A medida que se conocen más, Poppy descubre que Ramón tiene un pasado oculto. Una vez fue parte de su boyband favorita, BroZone, con sus cuatro hermanos: Floyd (la sensación del electropop nominado al Globo de Oro Troye Sivan), John Dory (Eric André; Sing 2: ¡Ven Y Canta De Nuevo!), Bruce (ganador del Grammy Daveed Diggs; Hamilton) y Clay (ganador del Grammy Kid Cudi; No Mires Arriba). BroZone, y la familia, se disolvió cuando Ramón todavía era un bebé, y él no ha visto a sus hermanos desde entonces. Pero cuando el hermano de Ramón, Floyd, es secuestrado por sus talentos musicales por un par de nefastos villanos que son estrellas del pop: Velvet (la ganadora del Emmy Amy Schumer; Esta Chica Es Un Desastre) y Veneer (ganador del Grammy y nominado al Tony Andrew Rannells; The Book Of Mormon) — Ramón y Poppy se embarcan en un viaje emocional para reunir a los otros hermanos y rescatar a Floyd de un destino aún peor que la oscuridad de la cultura pop”.

Este es el reparto de Trolls 3

Los grandes artistas Anna Kendrick y Justin Timberlake, lideran el elenco, y regresan a la pantalla para brindar sus voces a Poppy y Ramón, aunque hay más estrellas que completan su reparto. En Trolls 3: Se armó la banda también escucharás a Amy Schumer (Velvet), Andrew Rannells (Veneer), Camila Cabello (Viva), Zosia Mamet (Crimp), Daveed Diggs (Bruce) y Kid Cudi (Clay), RuPaul Charles (Miss Maxine), Trye Sivan (Floyd), Eric André (John Dory), entre otros.