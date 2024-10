La nueva serie “The Ex-Wife” reveló su fecha de estreno en Chile y además, anunció la popular plataforma a la que llegará la nueva historia de drama.

Steadman adapta la popular novela de Jess Ryder, un bestseller que ha cautivado a los lectores desde la primera página y que ha sido comparado con Gone Girl y The Girl on the Train por su forma de retratar relaciones donde nada es lo que parece.

¿Cuándo se estrena The Ex Wife y dónde ver?

La producción llegará a la pantalla este miércoles 16 de octubre a través de la plataforma de Universal+. La nueva serie del streaming+ fue creada por la showrunner y guionista Catherine Steadman (Downton Abbey).

¿De qué trata The Ex Wife?

La esperada nueva serie promete sorprender con giros inesperados en una historia adictiva.

La serie, dirigida por Brian O’Malley (Alex Rider) y el nominado a los premios BAFTA Paul Walker (Shameless), cuenta con un elenco secundario que incluye a Jordan Stephens (Rogue One), Clare Foster (The Crown) y Sam Hoare (Outlander).

Céline Buckens (Showtrial) interpreta a Tasha, una mujer que lleva una vida de ensueño en Londres junto a su esposo Jack (Tom Mison, Sleepy Hollow) y su hija Emily.

Sin embargo, su tranquilidad se ve interrumpida cuando empieza a ser acosada por la obsesiva Jen (Janet Montgomery, New Amsterdam), quien se presenta diariamente en su puerta, desatando el pánico en Tasha al descubrir que es la exesposa de Jack.

Mientras Tasha investiga el pasado de Jen, se enfrenta a revelaciones sobre su matrimonio que la llevan a una tragedia y a la desesperación absoluta.

“Cuando Tasha se encuentra en una encrucijada, los giros del guión van a dejar al público con la boca abierta. Es una serie muy entretenida en la que todo puede pasar”, adelanta Catherine Steadman, cuyo rodaje tuvo lugar en Budapest.