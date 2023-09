Como ya te informamos hace un par de meses en RedCarpet, Psycho Pass: Providence se iba a estrenar en los cines de Chile durante este año pero sin una fecha definida para Latinoamérica.

Ahora gracias a Crunchyroll tenemos la fecha de estreno de la cinta en los cines de Chile y también de Latinoamérica para este año y a poco más de un mes de su estreno en España en agosto y también luego del estreno en Julio en Estados Unidos.

¿Cuándo se estrena Psycho Pass: Providence en Chile?

Según informó Crunchyroll, Psycho Pass: Providence se estrenará en los cines de Chile el próximo 28 de septiembre. En esta misma fecha la cinta se estrenará en Perú y en México.

Hay que recordar que Psycho Pass: Providence funciona como nexo entre la película de 2019 en su tercera parte llamada “Psycho Pass Sinners of the System Case 3: On the Other Side of Love and Hate“.

Además de esto la película también servirá como continuación de la tercera temporada del anime estrenada también durante el 2019.

¿Cuál es la sinopsis de Psycho Pass: Providence?

Según lo que dice la sinopsis oficial, Psycho Pass: Providence nos relatara la siguiente historia:

Enero de 2118. La inspectora jefe del Departamento de Investigación Criminal, Akane Tsunemori, recibe un informe sobre un incidente en un navío extranjero: se ha hallado el cadáver de la profesora Milicia Stronskaya. Tras el incidente se encuentra un grupo conocido como los Peacebreakers, una organización paramilitar extranjera y una nueva amenaza exterior que tienen como objetivo los informes de la investigación de la profesora, conocidos como “los Papeles de Stronskaya”.

Al reunirse con Shinya Kogami, un antiguo fugitivo del Departamento de Investigación Criminal, Akane se enfrenta a un caso que no tarda en superar sus expectativas. Los Papeles de Stronskaya podrían revelar una verdad que haría tambalearse al gobierno japonés, e incluso al Sistema Sibyl, hasta sus cimientos.

En esta historia jamás contada se revela el eslabón perdido.

Revisa el tráiler a continuación: