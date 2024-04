Tierra Brava está cerca de llegar a su gran final en donde uno de los participantes se coronará como el mejor de la temporada. Hace pocos días, la competencia extrema de Canal 13 reveló la fecha en que se realizará la final, la cual será totalmente en vivo y además, reveló cuándo comienza el nuevo espacio, ¿Ganar o Servir?.

Actualmente en competencia continua Nicolás Solabarrieta, Fabio Agostini, Luis Mateucci, Gabrieli Moreira y Shirley Arica, de ellos, solamente dos disputarán la gran final.

¿Cuándo es la final de Tierra Brava?

El reality realizará la esperada competencia el próximo domingo 21 de abril y la transmisión comenzará a las 21:00 horas. Tras disputarse el encuentro, se emitirá el primer capítulo del nuevo reality ¿Ganar o Servir?, que cuenta con la participación de Luis Mateucci y Botota Fox, quienes también fueron parte de Tierra Brava.

¿Cómo se definirá a los duelistas?

Al comienzo de las semifinales, la conductora del espacio Karla Constant le reveló a los participantes un cambio de reglas que se toma los capítulos finales: Los participantes más votados a través de la encuentra en 13.cl elegirán a quien enfrentarse por el paso a la semifinal.

En ese contexto, Pamela Díaz, la más votada, escogió a Shirley Arica, perdiendo el duelo. Por su parte, Fabio escogió a Botota, resultando ganador, al igual que Nicolás, quien eligió a Miguelito. El último duelo por la semifinal será entre Luis y Gabrieli, en donde según lo filtrado por Infama, el ganador sería el argentino.

De allí, entre los cuatro semifinalistas se realizarán dos duelos, en donde los ganadores pasarán a disputar la gran final del domingo 21.

¿Quién fue el último eliminado?

En una de las competencias finales por la permanencia, Miguelito perdió contra Nicolás Solabarrieta. “Yo creía que iba a llegar al mes, pero me he sorprendido gratamente de mi desempeño. Yo creo que hoy gana Nicolás, pero no se la voy a hacer fácil, y si me toca ganar o perder, que sea con honor”, expresó en su despedida.