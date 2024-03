Tierra Brava regresó a la pantalla tras el fin del Festival de Viña, en donde como ya se había revelado anteriormente, se mostraron los primeros registros de la esperada llegada de Pamela Díaz a la hacienda.

En un capítulo lleno de romance, emoción y discusiones, los participantes salieron al patio al notar que había humo verde, para luego ver un boogie llegando a la hacienda, el cual era conducido por Matías Vega.

Frente a la mirada atenta de los competidores sobre quien era la misteriosa participante que acompañaba al comunicador, todos quedaron sorprendidos al ver que La Fiera regresaba a la hacienda para quedarse.

La llegada de Pamela Díaz a Tierra Brava

La modelo y comunicadora fue eliminada hace algunas semanas tras perder la competencia por la permanencia contra Francisca Undurraga.

“Este reingreso, se mueren, estará espectacular. Se van a dar cuenta de quién es la verdadera Fiera, porque ahora vengo con todo“, reveló la Fiera a Canal 13 antes de ingresar.

¿Qué pasó en el último capítulo de Tierra Brava?

Durante una conversación con Daniela Aránguiz, ella le dijo que no debía sentirse culpable, ya que es normal seguir teniendo sentimientos por las ex parejas, porque a ella le pasó lo mismo durante su divorcio.

“Con Jorge hemos peleado cuático con abogados, y después sola en la casa veo sus cosas y me da pena, pienso que no debería haber dicho lo que dije. Aunque sea culpa de él, no debí haber sapeado, pero estaba dolida. Además, si no terminaba así con Jorge, me iba a buscar toda la vida”, reveló Aránguiz.

Durante una actividad los participantes realizaron un podcast en donde Daniela Aránguiz y Luis Mateucci protagonizaron un tenso momento. El ex participante de Volverías con tu ex pidió un consejo, ya que su pareja quiere tener sus claves de Instagram, a lo que la ex Mekano señaló que era solo para moverle las redes sociales.

Luego de que Junior predijo hijos para la pareja, Aránguiz desechó sus comentarios señalando que no quiere tener más hijos, pero que si “adoptaría a Nico”, comentario que molestó a Mateucci. “Quiere adoptar uno de 30, se hace la boluda no más (…) Si querés comerte un pendejo, comételo”, agregó molestó.